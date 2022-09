Pečené papriky s balkánským sýrem a bylinkami: Zdravá večeře do 15 minut

S blížícím se koncem léta je třeba rychle zpracovat úrodu, kterou nám naše zahrady nadělily. A pokud i vy přemýšlíte, jak naložit s paprikami, zkuste si z nich připravit užasnou večeři pro celou rodinu. V kuchyni strávíte s přípravou jen pár minut, výsledek bude ale i tak dechberoucí!

Papriky mají v kuchyni širokou škálu využití, přesto je spousta lidí používá jen do salátů, případně je zavařuje. A to je poměrně velké škoda. Během chvilky se z nich dá totiž například vykouzlit geniální pokrm, který s pečivem skvěle poslouží jako lehká večeře. Vyzkoušet jej ale můžete i jako přílohu ke grilovanému masu, dokud počasí ještě dovolí venkovní posezení.

Papriky se dají připravit na celou řadu způsobů. Zdroj: Shutterstock

Papriky a jejich vliv na zdraví

Papriky mají blahodárný vliv na lidské zdraví a jsou přímo nabité zdraví prospěšnými látkami. Z vitamínu je v nich hojně zastoupeny vitamíny A, C a K. Z minerálů jsou to pak draslík, fosfor a hořčík. Nejvíce vitamínů se nachází v paprice červené. Na druhou takové papriky zelené mají velmi nízkou kalorickou hodnotu, a tak se skvěle hodí do redukčních jídelníčků. Navíc obsahují kyselinu listovou, jejíž zvýšený příjem je doporučován hlavně těhotným ženám, neboť má příznivý dopad na vývoj plodu. Zelené papriky díky obsaženým látkám podporují krvetvorbu, a dokonce mají schopnost zlepšovat náladu.

Pravidelnou konzumací paprik posílíte obranyschopnost organismu, doplníte do těla potřebné minerály a také podpoříte své zažívání. Kromě výše zmíněného jsou totiž papriky rovněž bohaté na vlákninu, která napomáhá přirozené detoxikaci organismu.

Papriky zapečené s balkánským sýrem, česnekem a bylinkami

Na podrobný postup se podívejte ve videu:

Budete potřebovat asi 10 paprik (případně množství upravte podle počtu strávníků), 5 stroužků česneku, 200 gramů balkánského sýra, 1 svazek zelené petrželky (použít můžete i bazalku, tymián či jiné bylinky), olivový olej, sůl a pepř. Papriky rozřízněte napůl a vyskládejte je na plech. Můžete je také zbavit semínek, ale zrovna v tomto případě semínka nijak nevadí.

Papriky s balkánským sýrem chutnají skvěle samy o sobě. Pokud ale patříte k milovníkům oliv, neváhejte je přidat. Zdroj: Shutterstock

Všechny stroužky česneku najemno nakrájejte, případně prolisujte, smíchejte s nasekanými bylinkami a rovnoměrně vetřete do všech paprik. Papriky následně osolte, opepřete, a bohatě zalijte olivovým olejem. Vložte do trouby vyhřáté na 180 °C asi na 15 minut.

Během toho, co se papriky pečou, si nastrouhejte najemno balkánský sýr. Papriky s ním po upečení posypte a znovu je vložte do trouby na několik málo minut tak, aby se sýr roztekl.

Pečené papriky podávejte s pečivem, případně jako přílohu k masu.