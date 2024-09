Dali byste si něco letního, třeba na gril, ale chtělo by to jídlo lehké a třeba zeleninové? Udělejte si bezmasé papriky. Jsou plné dobrých věcí a gril je navíc krásně ovoní.

Bezmasé papriky s nádechem středomořské kuchyně

Nevíte, co vařit? Užíváte léto plnými doušky, a tak není o grilování a různé dobroty nouze. Možná by to chtělo trošku jídelníček odlehčit a dát si zeleninové jídlo. Někdo sice může tvrdit, že zelenina je až příliš lehká, rychle vytráví a za chvilku je znovu hlad. Ale když přidáte do nádivky i trošku sýra, bude jídlo syté a lahodné. Pokud vám zeleninové chutě nejsou dost, spolehněte se na bylinky nebo třeba olivy.

Jak připravit pečené papriky s bezmasou nádivkou vám ukáže autorka z YouTube kanálu StillOnTheWay. Můžete se jí podívat pod ruce a uvidíte, že je příprava velmi snadná a recept není záludný ani nevyžaduje množství speciálních ingrediencí.

Vyberte si správnou papriku i druh sýra

Jak na plněné papriky? Vybírejte už samotné papriky. Je mezi nimi velký rozdíl a je jisté, že kapie patří k těm nejsladším, což rozhodně ovlivní i výsledek. Pak jsou tu o něco méně sladké, ale stále velmi šťavnaté dlouhé papriky žluté nebo červené, ale i bílé nebo zelené, které jsou sladké velmi málo. Jistě se rychle zorientujete a vyberete si zrovna takové, které budou vyhovovat vám nebo dětem.

Do těchto paprik patří sýr. Autorka se rozhodla pro fetu, podobný je také balkánský sýr, ale nemusíte se stydět ani za použití taveného trojúhelníčkového sýra, mozzarelly nebo jiných méně výrazných sýrů. V poslední době je populární i sýr kozí, a také ten lze určitě na podobné počiny použít. Sýry obecně jsou velmi vydatné a v tomto pokrmu představují hlavní bílkovinu.

Černé olivy mají své milovníky i odpůrce, jistě vás nikdo nebude nutit přidávat je do jídla. Je to zcela na vás. Zda je přidáte tak jak jsou, najemno pokrájené nebo vůbec ne.

Bylinky a koření by neměly být problém. Dnes již má každý z nás běžně nějakou tu čerstvou bylinku na okně nebo v zahrádce, a tak se nezdráhejte použít bazalku, tymián, oregano nebo i jiné zelené koření, které vám vyhovuje. Česneku se nebojte, ale jestli se obáváte o příliš brilantní chuť, použijte česnek sušený, který je jemnější, a přitom dodá na chuti.

close info Profimedia zoom_in Bulgur může sloužit jako náhražka rýže a je mnohem nutričně nabytější než tato klasická příloha.

Proč plnit papriky bulgurem?

Bulgur je velmi zajímavou potravinou, která si už také našla cestu na náš stůl a můžete jej najít v obchodech v minimálně dvojí kvalitě, respektive v celku nebo lámaný. Jde o sklizená někdy ještě zelená zrna pšenice. Bulgur se používá jako zdravější alternativa rýže. Oproti ní má více vlákniny a bílkovin vitaminů i minerálů, a přitom nižší glykemický index.

Bulgur může být také již předvařený, a proto postupujte při jeho tepelném zpracovaní podle návodu na obalu. Velmi chutný je bulgur používaný jako nádivka v drůbeži, kdy se smísí s výpekem a šťávou z připravovaných mas. Pokud se domníváte, že bez chuti masa nedáte ránu, povařte bulgur ve vývaru. I bulgur můžete nahradit a to rýží, ale je to trochu škoda, protože jde o zdravější a docela chutnou potravinu.

Před plněním nádivku ochutnejte. Dosolte nebo opepřete, přidejte sýr nebo bylinky. Plněné papriky grilujte venku nebo v troubě zhruba půl hodiny. Vzhledem k tomu, že nádivka je již hotová a její dlouhé vaření není již třeba, sledujte, zda jsou již propečené a měkké papriky. Ty mají být jen mírně ožehlé od žáru s několika puchýřky, ale ne příliš tmavé.

