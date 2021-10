Šťavnaté lahodné koleno pečené v černém pivu: Takhle ho dělají skuteční chlapi

Pečené vepřové koleno je úžasnou pochoutkou. Musí se však správně připravit. Mnozí se při jeho přípravě potýkají s mnoha problémy, v důsledku kterých není maso ve finále dobře propečené anebo postrádá svou chuť. V některých případech je pak sice dobře propečené, ale zcela bez šťávy. I proto se vyplatí do vepřového kolene investovat jistou dávku času a píle. Famózní pokrm pak bude vaší odměnou.

Spousta lidí má za to, že příprava vepřového kolene spočívá jen v jeho nasolení a následném umístění do trouby, kde si tento úžasný kousek vepřového odbyde několik desítek minut a je hotovo. Opak je ale pravdou. Vepřové koleno vyžaduje péči, čas a také správnou teplotu při pečení. Upéct skvělé vepřové koleno ovšem není jen výsadou profesionálních kuchařů, zvládne jej totiž naprosto každý, kdo se bude držet několika málo cenných rad a poznatků.

Příprava vepřového kolene

Před pečením vepřového kolene není třeba maso nijak zvlášť upravovat. Několik málo kroků je ale přece jen žádoucích. Poté, co maso vyndáte z obalu, jej opláchněte a osušte kuchyňskou utěrkou. Následně se vyplatí maso na několika místech naříznout, aby se koření dostalo co nejhlouběji a zároveň se z kolene dobře vyškvařil tuk. Koleno tedy na jedné straně nařízněte až ke kosti a nožem přejeďte v několika řezech také kůži, která se díky tomu skvěle vypeče a bude krásně křupavá.

Koleno před pečením stačí jen naříznou a osolit. Zdroj: Shutterstock

Pečení vepřového kolene

A právě křupavá kůže na vepřovém koleni láká mnoho strávníků. Hodně kuchařů při snaze jí docílit však ztroskotá. Za křupavou kůží stojí vysoká teplota v troubě, v důsledku čehož mnozí po celou dobu pečení vystavují koleno teplotě klidně i 220 °C. V takovém horku se však kůže velmi rychle spálí a maso uvnitř zůstane syrové. Zpočátku se tedy vyplatí pracovat spíše s nižšími teplotami a větším teplem na maso „udeřit" až v závěru pečení. Pokud ovšem pečete maso v nějaké marinádě, postup se lehce mění. Nejrůznější omáčky a marinády jsou velmi náchylné na spálení. V takovém případě tedy pracujte nejdříve s vysokými teplotami, které následně snížíte.

Vepřové koleno na černém pivu

S pivem si vepřové koleno skvěle rozumí. Zdroj: Shutterstock

Snad nic nejde dohromady více než pečené vepřové koleno a sklenice vychlazeného piva. Ještě lépe spolu ovšem fungují v jednom pekáčku. Pečené koleno na pivu je totiž božskou lahůdkou. Budete-li jej pak ještě podávat s hořčicovou omáčkou, jen se po něm zapráší.

Budete potřebovat:

1 vepřové koleno

sůl

250 mililitrů černého piva

Na marinádu:

150 mililitrů 10 stupňového černého piva

2 lžíce třtinového cukru (lze nahradit i klasickým bílým)

4 lžíce ostrého kečupu

1 lžíci sójové omáčky

1 lžíci dijonské hořčice

4 stroužky česneku

asi 2 centimetry zázvoru

Na hořčicovou omáčku:

100 mililitrů smetany ke šlehání

100 mililitrů kuřecího vývaru

3 lžíce hrubozrnné hořčice

sůl

pepř

Postup:

V první řadě si připravíme marinádu. V menším hrnci si rozehřejeme černé pivo a necháme v něm rozpustit cukr. Následně přidáme prolisovaný česnek, nakrájený zázvor a vše povaříme na mírném ohni asi 8 minut. Přidáme kečup, hořčici a sójovou omáčku a necháme ještě asi 5 minut za stálého míchání povařit.

Poté si připravíme koleno. Na jedné straně jej nařízneme až ke kosti a kůži nařežeme v několika směrech. Vezmeme sůl a celé koleno důkladně osolíme. Snažíme se přitom sůl dotlačit do všech zářezů a záhybů. Maso přemístíme do větší uzavíratelné mísy, potřeme jej marinádou a opět se snažíme, aby se marináda dostala všude. Mísu s masem uzavřeme a vložíme ji alespoň na 24 hodin do chladničky.

Troubu předehřejeme na 220 °C, vepřové koleno přemístíme z mísy i s marinádou do pekáčku, podlijeme jej černým pivem a dáme péct. Po dvaceti minutách teplotu snížíme na 150 °C a koleno pečeme zhruba 2-3 hodiny v závislosti na jeho velikosti. Čas od času jej přelijeme výpekem.

Na konci pečení se pustíme do přípravy hořčicové omáčky. Do jedné pánve vlijeme vývar a smetanu. Přidáme hořčici, osolíme, opepříme a přivedeme k varu. Vaříme asi 5 minut, dokud omáčka nezhoustne. Podáváme s chlebem, kyselými okurkami a křenem.