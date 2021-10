Šťavnaté tučné vepřové koleno pečené v černém pivu. Takto ho připravují chlapi

Typicky chlapským jídlem je vepřové koleno, které svou gramáží ukojí i ten největší hlad. Pokud ho chcete vyzkoušet připravit doma, nechte si poradit jak. Není totiž koleno jako koleno! Skvělé je pečené na černém pivu. Svou šťavnatostí, chutí i vůní očaruje každého.

Koleno patří mezi nechutnější maso z prasete, i když ho ne každý má rád. Když se správně připraví, jedná se přitom o delikatesu. Vzhledem k tomu, že se jedná o maso, které obsahuje krátká vlákna plná kolagenu, je neuvěřitelně šťavnaté.

Je ale samozřejmě důležité kolínko pečlivě vybrat. Koleno můžeme použít zadní nebo přední. Ani u jednoho neuděláte chybu, ale pokud chcete maso libovější, použijte koleno přední. Koleno zadní je zase díky většímu množství tuku křehčí a šťavnatější.

Nejprve koleno vždy pořádně očistěte od chlupů a štětin. Pěkné kolínko by mělo mít bílou kůži a barva masa by měla být tmavší, než je běžné u vepřového masa. Čím červenější maso je, tím bude chutnější. Že je kolínko čerstvé, poznáte tak, že je maso pružné a zatlačením se rychle vrací do původního stavu.

Správně upečené koleno by mělo mít křupavou kůžičku

Správně upečené koleno by mělo zlatavou vypečenou křupavou kůžičku a pod ní měkké, šťavnaté a křehké maso. Toho docílíte tím, že si koleno předem předvaříte. Myslete však na to, že vařením koleno ztrácí šťavnatost. Pokud se ale pro tento postup přece jen rozhodnete, přidejte do vody cibuli, česnek, divoké koření a sůl. Vařte asi dvě hodiny a pak dopečte při 180 stupních do zlatova.

Koleno před pečením můžete povařit. Zdroj: Shutterstock

Druhou možností jak docílit dokonalosti je pomalé pečení, což je samožřejmě lepší varianta. Koleno namarinujte, dejte do vlažné trouby, přiklopte a pečte tři a půl hodiny při 120 °C. Pro vytvoření kůžičky ke konci odklopte a dopečte.

Jak mít koleno křehké a šťavnaté

No a třetí způsob, jak mít koleno po upečení křehké a šťavnaté, je naložit ho do solného roztoku. Mělo by být kompletně ponořené. V lednici ho nechte dva dny, poté vyndejte, odstraňte přebytečnou sůl a namočte do hrnce s čistou vodou. Několikrát vodu vyměňte. Poté ho usušte a dejte na pekáč. Pečte zakryté na 180 stupňů dvě a půl hodiny.

Pokud chcete, aby mělo koleno opravdu křupavou kůžičku, nezapomeňte ji nařezat tak, aby vznikly pravidelné čtverečky. Pokud se vám bude zdát ke konci pečení křupavá málo, strčte ji pod gril.

Vepřové koleno podáváme s čerstvě nastrouhaným křenem, hořčicí a čerstvým chlebem.

Vepřové koleno je velkou pochoutkou. Zdroj: Shutterstock

Pečené vepřové koleno na černém pivu

Suroviny:

2 vepřová kolena zadní

15 stroužků česneku

5 cibulí

8 lžic plnotučné hořčice

mletá sladká paprika

nové koření

pepř

celý kmín

bobkový list

sůl

Postup:

Vepřové koleno na kůži nakrojíme a vložíme do pekáče, osolíme, přidáme papriku, kmín a potřeme hořčicí. Zasypeme hrubě nakrájenou cibulí, přidáme česnek, bobkový list, celý pepř a podlijeme vývarem. Přidáme pivo, zakryjeme poklicí a dáme péct do trouby při 180 ° C na cca 1,5 až 2 hodiny. V průběhu pečení maso podléváme a přeléváme. Jakmile je maso měkké, odkryjeme poklici a dopékáme na barvu a do křupava.

Na to, jak upéct koleno na černém pivu, se podívejte ve videu:

Zdroj: www.magazin.recepty.cz, www.pivovarskydvur.cz, www.kucharkaprodceru.cz