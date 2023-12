Chystáte se na pečení vánočního cukroví? Zapomeňte na zdlouhavé vážení jednotlivých ingrediencí a vyzkoušejte, jak jednoduchá a rychlá je příprava těsta za pomoci hrnku, polévkové lžíce a čajové lžičky. Naučíte se tak chytře péct podle angloamerické měrné soustavy!

Pečení hrníčkovou metodou může přípravu velmi ulehčit, ale mějte na paměti určitá pravidla, která jsou zapotřebí dodržovat. Po celou dobu přípravy používejte tentýž hrnek, přičemž nejdříve odměřujte suché ingredience a až poté ty vlhké. Sypké suroviny při plnění hrnku zase nijak neudusávejte, pouze je lehce a bez tlaku přisypávejte. A pokud nechcete péct celou dávku, stačí zachovat poměry ingrediencí a množství si snížit dle potřeby.

Jak odměřovat ingredience za pomoci hrnku, lžíce i lžičky můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu Healthy Hardam:

Zdroj: Youtube

Perníčky

Na medových perníčcích si může vyhrát úplně každý, ať už při vykrajování, tak při zdobení bílkovou polevou. Nejdříve si však rozpusťte 7 lžic másla s 2 lžícemi medu, do kterých poté vmíchejte hrnek moučkového cukru. Do sladké směsi přidejte 2,5 hrnku hladké mouky, 2 vejce, lžičku prášku do pečiva a po půl lžičce mleté skořice a perníkového koření a vypracujte vláčné těsto, které dejte do druhého dne odležet do lednice. Z vychladlého těsta už jen vykrájejte vánoční tvary, které pečte v předehřáté troubě na 200 °C kolem 5-10 minut.

close info Shutterstock zoom_in Z bílků a moučkového cukru vyrobíte polevu na zdobení perníčků.

Linecké cukroví

Co by to bylo za Vánoce bez lineckého cukroví? Příprava těsta je velmi jednoduchá, stačí dohromady smíchat 2 plné hrnky a 1/3 hrnku hladké mouky, 3/4 hrnku moučkového cukru, kostku másla, 3 žloutky a pytlík vanilkového cukru. Hotové těsto vložte do lednice a počkejte alespoň jednu hodinu, než začnete vykrajovat. Připravený plech s cukrovím vložte do předehřáté trouby na 180 °C a pečte dozlatova.

Vanilkové rohlíčky

Vánoční klasikou jsou také vanilkové rohlíčky, jejichž příprava je obdobná jako u lineckého cukroví. Vypracujte hladké těsto z 1,5 hrnku hladké mouky, hrnku rozemletých vlašských ořechů nebo mandlí, 5 lžic moučkového cukru, 3/4 kostky másla a jednoho vejce. Těsto vložte do lednice a jakmile vychladne, tvořte z něj malé rohlíčky, které upečte při 180 °C dorůžova. Hotové rohlíčky ještě opatrně obalte v moučkovém cukru.

close info Shutterstock zoom_in Z těsta odkrajujte stejné dílky, vytvarujte z nich váleček a stočte ho do tvaru rohlíčku.

Pracny

Typickým cukrovím jsou rovněž medvědí pracny, které se pečou v jednotlivých formičkách. Smíchejte dohromady 3/4 hrnku hladké mouky, po půl hrnku moučkového cukru a rozemletých vlašských ořechů, 2 lžíce kakaa, půl kostky másla, vejce, mletý hřebíček a skořici. Vypracované těsto na pracny uložte do druhého dne do lednice. Poté s ním vymačkejte formičky, které dejte péct při teplotě 180 °C na 7 minut. Jakmile plech vyndáte z trouby, pusťte se do vyklepávání a následného obalování v moučkovém cukru.

Vosí hnízda

Nepečeným oblíbeným cukrovím jsou zase vosí hnízda, na jejichž těsto budete potřebovat půl hrnku moučkového cukru, 4 lžíce rumu, lžíci kakaa, 1/3 kostky másla, pytlíček vanilkového cukru a jedno balení rozdrcených piškotů. Vypracované těsto naplňte do formičky, kterou nejdříve vysypte moučkovým cukrem. Poté koncem vařečky udělejte uprostřed důlek a vyklepněte těsto z formičky. Z půl hrnku moučkového cukru, 2 lžic rumu, jednoho žloutku a 1/3 změklého másla vyšlehejte krém, kterým plňte vytvořená hnízda. Nakonec ještě přimáčkněte jeden celý piškot a vosí hnízdo máte hotové!

