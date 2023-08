Pečený bramborový salát: Lepší a jednodušší podle šéfkuchařů neexistuje

Bramborový salát jsme zvyklí připravovat hlavně o Vánocích ke sváteční večeři. Na takové lahůdce si pak dáváme obzvlášť záležet, aby byla podle speciálního rodinného receptu a všichni si na ní pochutnali. Proč se ale omezovat jen na jediný den v roce, když se můžete bramborovým salátem potěšit klidně i v létě, kdy jej použijeme jako přílohu například ke grilovanému masu? Zkoušeli jste už někdy třeba ten pečený?

Nechme nyní vánoční variantu bramborového salátu stranou a pusťme se do jeho jiné podoby, kterou můžeme ochutnat kdykoliv. Jde o pečený bramborový salát, který jistě uchvátí jak rodinu, tak i případnou návštěvu. Finančně nás nezruinuje, časově příliš nezatíží a efekt bude překvapující.

Postup je jednoduchý, inspirujte se v tomto krátkém videu:

Klasické suroviny a něco navíc

Na přípravu pečeného bramborového salátu si připravíme asi kilogram brambor, 100 gramů jemně nakrájené slaniny, olivový olej, sůl, pepř a jablečný ocet. Dále budeme běžně velkým šálkem (obecně je šálek brán jako 225 - 250 ml) odměřovat zakysanou smetanu (1,5 šálku), majonézy budeme potřebovat půl šálku, asi třetinu hrníčku na jemno nakrájené cibule a plný hrnek strouhaného čedaru. Ten sice můžeme nahradit i jiným druhem sýru, ale pokud použijeme méně výraznou surovinu, bude to ve výsledné chuti škoda.

Nevařte – pečte!

Postup přípravy pečeného (nikoliv zapečeného) salátu je pak už velmi jednoduchý. Omyté brambory místo do hrnce s vodou, jak jsme běžně zvyklí, rozložíme na plech nebo raději do pekáčku, potřeme olejem a vložíme do trouby, kterou jsme si předehřáli na 200 °C a necháme je péct přibližně hodinu nebo do změknutí – to podle velikosti brambor.

Samozřejmě čím větší kusy brambor zvolíme, tím déle v troubě pobudou. Důležité je vybrat přibližně stejně velké kusy, aby se propékaly obdobně rychle. Předejdeme tak překvapení, že se jeden brambor bude doslova rozsýpat a druhý bude uvnitř tvrdý.

Podle pravítka nebo lidově?

Upečený základ necháme pár minut zchladit mimo troubu a pak se pustíme do loupání a krájení. Někdo miluje stejné kostičky, které dodají salátu punc poctivé přípravy, jiní dají přednost rustikálnější podobě a zvolí větší nepravidelné tvary – obě podoby mají jistě něco do sebe a je jen na každém z nás, k čemu se přikloní. Takto upravené brambory v míse jemně pokapeme jablečným octem a dobře promícháme.

Chcete něco rustikálního? Toto je ideální volba Zdroj: Pixabay

Dochutit, ale nepřesolit

Základní ingredience bude nyní chvíli odpočívat a my se můžeme věnovat druhé misce, v níž smícháme zakysanou smetanu s majonézou a vše dochutíme solí a pepřem. Nemusíme to přehánět, vždy je lepší nechat si rezervu na případné dosolení hotového jídla těsně před podáváním, než abychom se hostům omlouvali za přesolené pohoštění.

Smíchat, podávat a čekat chválu...

Brambory jsou nyní “tak akorát”, nezbývá tedy nic jiného než všechno smíchat dohromady a přidat také čekající sýr, cibulku a slaninu. Od všech těchto surovin si můžeme nechat trochu na ozdobu, ať už jako posyp na nazdobenou mísu, z níž si mohou všichni nabírat podle chuti, nebo třeba přímo na talíř, když se rozhodneme podávat přímo jednotlivé porce.

Grilujete, pečete nebo smažíte a zatoužili jste po trochu jiné, i když v zásadě tradiční příloze? Pečený bramborový salát je dobrou volbou.

