Pomalu pečený bůček podle Pohlreicha: Šťavnatý, křehký, dokonale nakořeněný

Tajemstvím skvělého bůčku je křupavá kůžička, měkké masíčko a zlatavá barva. Toho všeho však docílíte pouze tehdy, když budete bůček správně připravovat. Skvěle jeho přípravu ovládá šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, tak to pojďme zkusit jako on.

Bůček můžete připravit několika způsoby. Oblíbené je pečení suchým žárem. To znamená, že ho budete péct v troubě v pekáčku bez přikrytí a bez tekutin. Nesmíte ho však nechat dusit ve šťávě, kterou během pečení vypustí. Je dobré ho tedy často přelévat, aby se pod masem nedělala kaluž.

Bůček také můžete dusit, když ho do poloviny podlijete a přiklopíte pokličkou. Dáte do trouby a čekáte, než bude masíčko měkké a kůrčička křupavá. Specifickou a silnou chuť i dokonalou vůni si zamilujete a tenhle způsob přípravy oblíbíte.

Bůček je nejlepší péct nasucho. Zdroj: Shutterstock

Zpočátko maso není třeba podlévat

Podlévat nemusíte, pokud je na dně alespoň tolik šťávy, aby to stačilo k přelití bůčku. Zpočátku není maso nutné přelévat vůbec. Stačí s tím začít, až když vidíte, že se kůrčička začíná třpytit a zezlátne.

Pokud nebude mít bůček dostatek vlastní šťávy, můžete ho podlít horkou vodou, ale mějte na paměti, že je třeba lít vodu bokem a ne přímo na maso. Také stačí jen troška, malá sklenička. Raději podlévejte málo a častěji, než aby maso plavalo ve vodě.

Poslední trik, jak mít skvělý pečený bůček, je nepoužívat horkovzduch. Ten působí tak, jako byste na maso foukali horký vzduch třeba fénem. Tím pádem maso vysušíte a bůček pak nebude tak šťavnatý, jak byste očekávali.

Bůček je šťavnatý kus masa. Zdroj: Profimedia.cz

Bůček podle šéfkuchaře Pohlreicha

My si dnes připravíme bůček tak, jak ho dělá šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, takže šťavnatý a křehký. Připravte si 1 kg bůčku a pepř. Na marinádu 20 ml sojové omáčky, 2 lžíce rajského protlaku, 3 lžíce černého piva, 2 lžíce hořčice a 1 chilli papričku.

Bůček nakrájete na plátky a opepřete. Pak si připravte marinádu a to tak, že v míse smícháte všechny suroviny na marinádu dohromady. Následně do ní maso naložte, aby byly všechny plátky celé obalené. Nechte ležet přes noc v lednici a poté ogrilujte na grilu nebo dejte na funkci gril do trouby. Pokud ji nemáte, můžete bůček klidně i upéct. Hotový bůček je skvělý jen tak s chlebem nebo s vařenými brambory.

Zdroj: www.recepty.eu, www.kucharkaprodceru.cz, www.masovabedynka.cz