Vynikající pečený králík se smetanovou omáčkou je fantastický s knedlíky i rýží. Ti, kteří hledí na štíhlou linii, jistě najdou i alternativní přílohy. Můžete vyzkoušet kombinaci se salátem nebo quinoou. V každém případě to bude lahůdka.

Přemýšlíte, co s králíkem

Z přípravy králíka nemusíte být vůbec rozpačití. Jistě, všechno se dá pokazit, a proto je dobré vědět, že dietnímu králičímu masu svědčí pomalé pečení a také dostatek příloh jako jsou různé zeleniny a omáčky. Máte-li přípravu slepice na paprice či kuřete na smetaně v malíku, králík podle Zdeňka Pohlreicha vás nijak nezaskočí. Dodržte jednoduchý recept podle šéfkuchaře a jistě neprohloupíte.

Spekulujete, jak králíka připravit? Nejen šéfkuchař Pohlreich ví, jak do problému. Co s králíkem vám poradí i paní Marie Šimková, která se pochlubila receptem po babičce v tomto příspěvku z YouTube kanálu Českého rozhlasu.

Jemné králičí maso v delikátní smetanové omáčce

Příprava začíná orestováním masa, aby se mírně zatáhlo a po vyjmutí králičích kousků se pak ve stejném pekáčku nechá změknout zelenina až mírně do tmava. Pamatujte, že příprava v jednom pekáči vám ulehčí nejen následné mytí, protože neupotřebíte tolik nádobí, ale zároveň přispívá i intenzivnější chuti. Výpečky z masa a šťávy se smísí se zeleninou a základ omáčky bude ještě o to výraznější, až zalijete zeleninu vínem. Po odpaření vraťte maso zpět do pekáčku.

Následně přidejte k obsahu hrnce koření i vývar. Takto pečte na mírném žáru v troubě nebo na plotně zhruba 40 minut. Zbytečně s obsahem nemíchejte. Zhruba po čtyřiceti minutách pak vyjměte králíka a dejte si ho bokem. Obsah pekáčku sceďte a zeleninu přepasírujte. Dochuťte smetanou a dvěma lžícemi hořčice a zahustěte máslovou jíškou. Pokud je sama o sobě omáčka dostatečně hustá, stačí přidat ořech másla pro zjemnění.

Takto připravená omáčka je hotová a je jen na vás, zda necháte maso na kosti nebo jej rozeberte na větší kousky a kostí se zbavíte. Pohlreich připravuje tento pokrm pouze z běhů čili kosti jsou poměrně velké a snadno odstranitelné i pomocí příboru, nicméně v případě zpracování celého králíka je vhodnější dát si práci s obráním masa ze skeletu.

Co je třeba na pečeného králíka se smetanovou omáčkou?

Jak si s králíkem poradit již víte a nyní zbývá sepsat si seznam na nákup. K přípravě dvou králičích běhů budete potřebovat navíc také trochu rostlinného oleje či ghí na orestování.

Ze zeleniny budete potřebovat 2 mrkve, půl malého celeru nebo alespoň kousek řapíkatého, 1 petržel, 1 stroužek česneku a červenou cibuli. Veškerou zeleninu je vhodné nakrájet před restováním na velmi drobné kousky.

Na omáčku si připravte asi deci bílého vína a pak vývar, kterým zalijete maso se zeleninou.

Pohlreich používá na dochucení nejen pepř a sůl, ale také snítku rozmarýnu, vyzkoušet můžete ale také variantu s několika bobkovými listy, kuličkami nového koření a jalovce. Na závěrečné dochucení omáčky pak stačí lžíce másla, dvě až tři lžíce smetany a stejně tak i dijonské nebo jiné vaší oblíbené hořčice.

Králíka se nebojte. Podle Pohlreichova receptu bude skvělý!

