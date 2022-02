Úplně jednoduchý trik, aby se vám na plechu pečicí papír nikdy nekroutil

Pečící papír je parťákem každé hospodyňky, která ráda peče. Většinu z nás ale potrápí, než ho správně rozprostřeme na plech či do formy. Dost často se totiž kroutí a krabatí. Existuje však několik triků, díky kterým vás bude pečící papír poslouchat!

Pečicí papír je všestranným společníkem, a to nejen když chcete pohodlně vyklopit koláč, ale i když chcete ochránit plech před nečistotami a připáleninami. Díky pečicímu papíru si ušetříte dlouhé minuty drhnutí i své ruce. Navíc používání pečicího papíru brání vzniku rakovinotvorných buněk, které se při vysokých teplotách mohou v potravinách objevovat. Především pak u moučníků, nebo třeba i hranolek.

Pečicí papír můžete využít ale i do toustovače nebo do mikrovlnné trouby. Spousta lidí ho používá i při grilování. Navíc je oboustanný a často několikrát použitelný. Existuje však i jedlý pečicí papír, který se spojí s těstem. Je vyroben z kukuřičného škrobu, rýžové mouky, rostlinného oleje a sacharinu. Pečicí papír by se neměl recyklovat ani čistý, natož mastný či připečený.

Pečicí papír můžete navlhčit

Pokud používáte pečicí papír na plech, měl by mít i stejné rozměry. Aby nám držel, pomůžeme si tím, že namažeme rohy máslem a přichytíme k plechu. Připravujeme-li odpalované těsto, papír si můžeme navlhčit.

Pokud nechcete pekáč vymazávat, vyložte ho pečicím papírem. Zdroj: shutterstock.com

Dalším trikem, jak docílit toho, aby nás papír poslouchal, je zmuchlat ho do kuličky a pak ho zase narovnat. Zmuchlaný papír se lépe přizpůsobí formě nebo plechu.

Někdo dokonce nechává zmuchlaný papír pár vteřin pod tekoucí vodou. Papír se přilepí na plech a během pečení se z něj voda vypaří a vypustí se pára, díky čemuž jsou koláče, ale hlavně pak třeba buchty nadýchanější.

Proložte pečicím papírem koláče i maso

Když dáváte dezerty na sebe do krabičky, proložte je pečicím papírem, neslepí se. Vyzkoušet to můžete i s plátky masa, než je dáte do mrazáku.

Díky pečicímu papíru se vyhnete připáleninám v troubě Zdroj: Shutterstock.com

Pečicí papír nemusíte využít jen v kuchyni, hodí se třeba i při žehlení, když se bojíte, aby na světlém oblečení nenechala žehlička stopy. Skvěle vám papír pomůže i vydrhnout nečistoty z varné desky. Také lépe hoří než klasický papír, takže jím můžete rozdělávat oheň. Je i povedeným a originálním balícím papírem. Nezapomeňte ho využít také při venkovních oslavách. Skvěle nahradí tácky, talířky i prostírání.

