Perníčky, které jsou měkké a vynikající hned po upečení. Recept k nezaplacení

V průměru české hospodyňky pečou kolem 8 druhů vánočního cukroví. Mezi ně neodmyslitelně patří také medové perníčky, které voní speciálním kořením. Zapomeňte na tvrdé pečivo, které potřebuje dlouhé odležení a zabírá tak místo ve spižírně nebo ledničce. Upečte si perníčky, které jsou měkké ihned po vytažení z trouby a měkké zůstanou až do Vánoc.

Pečivo podobající se na dnešní perníčky se prý peklo již ve starověkém Egyptě. Do Evropy, konkrétně do Francie, přinesl recept na pečivo z medu a mouky v roce 992 arménský mnich Řehoř z Nikopole. Odtud se šířilo a v mnoha zemích se jedlo pro zmírnění zažívacích obtíží. Postupem času se k medu a mouce začal přidávat pepř, který dal perníčkům, neboli peprníkům název. Receptura se dále vylepšovala o další druhy koření. Díky tomu byly perníčky považovány za luxusní zboží. První zmínka o pečení perníků u nás se datuje do roku 1324. Těsto se připravovalo ze žitné mouky, nechávalo se odležet několik týdnů až měsíců a vtlačovalo se do dřevěných forem. Později se začalo válet a vykrajovat plechovými formičkami. Perníčky nesloužily jen k mlsání, ale zdobil se jimi také stromeček nebo se strouhaly do kaší či omáček jako sladidlo.

Perníková vůně

Mnoho lidí miluje perníky právě díky jejich vůni, která navozuje rodinnou pohodu. I přesto, že si můžete koupit již předem nachystanou směs perníkového koření, není nic lepšího než si nakombinovat vlastní perníkové koření dle vašich preferencí a chuti. Jak na to? Každé koření na perníky by mělo obsahovat skořici, hřebíček, kardamom, badyán, zázvor a muškátový oříšek. Přidat však můžete také anýz, nové koření, chemicky neošetřenou citronovou či pomerančovou kůru, koriandr, lusk vanilky, chilli, kakao nebo fenykl. Celková chuť by měla být vyvážená. Žádný druh koření by neměl vyčnívat a přehlušit tak ostatní.

Perníkové koření pro zdraví

Obecně lze říci, že perníkové koření podporuje trávení, metabolismus, prohřívá i dezinfikuje organismus a napomáhá zlepšení naší nálady a celkové psychiky. Skořice je známá pro své dezinfekční účinky. Řadí se mezi důležité antioxidanty a bojuje proti virům, bakteriím a plísním. Zázvor prohřívá a posiluje organismus, má významný antioxidační a protizánětlivý efekt. Zmírňuje nevolnost, bolest hlavy a pomáhá i při nachlazení. Hřebíček obsahuje eugenol, který má antibakteriální a dezinfekční účinky. Hojně se využívá při bolestech zubů. Kardamom je napěchovaný esenciálními oleji, které jsou antioxidační. Tradiční čínská medicína ho používá k léčbě bolestí žaludku, na zácpu či průjem a další zažívací obtíže. Badyán posiluje organismus, podporuje imunitu, účinkuje proti virovým infekcím a ulevuje při bolestech v krku a kašli. Pomáhá také při svalových křečích a revmatismu. Muškátový oříšek zase posiluje nervy, působí proti nadýmání, podporuje trávení a povzbuzuje náladu.

Perníčky hned měkké - recept

Vánoce jsou často spojené se shonem a stresem. Předejděte mu pomocí jednoduchého receptu, který zvládnou i začínající kuchařky. Na cca 60 kusů lahodných a měkkých perníčků budete potřebovat 400 g hladké mouky, 140 g moučkového cukru, 50 g másla, 2 vejce, 2 lžíce kvalitního tekutého medu, 1 lžičku jedlé sody, 1 lžičku perníkového koření a 1 žloutek na potření.

Měkké perníčky - postup

Všechny suché přísady smíchejte v misce. Poté přidejte ostatní ingredience a ručně zpracujte vláčné těsto. Že je hotové, poznáte lehce. Je měkké, poddajné a pružné jako plastelína. Zabalte ho do sáčku nebo do mikrotenové fólie a nechte přes noc odležet v lednici. Na druhý den si připravte plech na pečení a vyložte ho pečicím papírem. Odležené těsto vyválejte na pomoučeném vále na plát hrubý cca půl centimetru. Formičkami vykrajujte požadovaný tvar. Troubu si předehřejte na 160 °C a do hrníčku si nachystejte vaječný žloutek. Tvary přeneste na plech a ten vložte do trouby. Pečte 8 až 10 minut do zlatova. Ještě horké kousky potřete žloutkem. Dostanou krásný lesk. Perníčky nechte vychladnout a poté je ozdobte polevou.

