Inspirace na zdobení perníčků: Jednoduché, a přitom nádherné

Úžasná vůně upečených medových perníčků je přesně tím, co k Vánocům neodmyslitelně patří. A nejde jen o jejich vůni, ale také skvělou chuť a v neposlední řadě také o to, jak skvěle na svátečním stole vypadají. Právě ale jejich vizuální efekt je tím, co mnozí častokrát přehlížejí. Mylně se totiž domnívají, že na zdobení perníčků je nutné oplývat nějakým zvláštím uměleckým nadáním, a tak častokrát toto cukroví servírují zcela bez jakéhokoliv zkrášlování. To je přitom velká škoda. Zdobení perníčků může být nesmírně jednoduché a zároveň zábavné s úchvatnými výsledky.

Zdroje: living.iprima.cz, receptyonline.cz, bydlimekvalitne.cz

Přestože existuje obrovské množství druhů vánočního cukroví, jsou to právě perníčky, bez kterých se na Vánoce obejde jen málokdo. Omamná vůně medu a koření je tím, co vytváří tu nejdokonalejší vánoční atmosféru. Vzhledem k tomu, že perníčky jsou tím cukrovím, které je třeba připravovat s předstihem, aby do Štědrého dne krásně změkly, doba jejich pečení se blíží. Jejich příprava není nikterak složitá a zvládne ji naprosto každý. Co už je pro mnohé ale větším oříškem, je jejich následné zdobení. Není se přitom vůbec čeho bát.

Při zdobení perníčků si můžete pomoci například stříbrnými perličkami. Zdroj: AGCreations / Shutterstock.com

Poleva na perníčky

Základem úspěchu je správně vyrobená poleva na zdobení. Ta se skládá jen ze dvou surovin, a to z jednoho bílku a 140 gramů moučkového cukru. Cukr se vyplatí rovnou dvakrát prosít přes síto, aby neobsahoval žádné hrudky. Pak se jen spojí s bílkem a vymíchá se do jemné bílé polevy. Pokud je konzistence příliš řídká, přidáme k ní trochu cukru. Pokud naopak hustá, můžeme si pomoci pár kapkami studené vody. Správně vymíchaná poleva by měla velmi pomalu stékat z vařečky.

Základem úspěchu je dobře vymíchaná poleva. Zdroj: Shutterstock.com

Polevu můžete následně rozdělit na několik částí a každou z nich obarvit jiným potravinářským barvivem. Spousta lidí se však shoduje na tom, že nejkrásnější perníčky jsou ty ozdobené jen čistě bílou polevou. Ta je navíc elegantnější a mnohem decentnější. Finální volbu však necháme na vás.

Polevu na perníčky si pochopitelně můžete zakoupit již hotovou, a to v mnoha barvách a zároveň již připravenou ve zdobících tubách. Pokud se chystáte zdobit jen menší množství perníčků, může být pro vás zakoupení polevy snadnější volbou. U většího počtu by se však nákup polevy mohl dost prodražit.

Zdobením perníčků perfektně zabavíte i děti. Zdroj: viki2win / Shutterstock.com

Jak zdobit perníčky

Hned na začátek je třeba říct, že se vyplatí perníčky zdobit až po pár dnech od jejich upečení. Pokud byste je chtěli zdobit hned po vychladnutí, riskujete, že se bude poleva drolit.

Při zdobení perníčků je žádoucí zakoupit si zdobící sáček. V krajním případě se obejdete i bez něj s použitím klasického mikrotenového sáčku a malou dírkou na jednom konci. Kornout na zdobení si můžete s trochou zručnosti vytvořit i z papíru na pečení. S klasickým zdobícím sáčkem či pistolí se vám však bude pracovat o poznání lépe.

V některých případech postačí jen celý povrch perníčků potřít a budou vypadat báječně. Zdroj: Shutterstock.com / Yulia Davidovich

Tipy při zdobení perníčků

Během zdobení perníčků však nemusíte pracovat zdaleka jen s cukrářským sáčkem. Pomoci si můžete i malými štětečky, díky kterým bude roztírání polevy mnohem jednodušší a hlavně více pravidelné. Zároveň se můžete v obchodě poohlédnout po nejrůznějších cukrářských ozdobách, jako jsou například jedlé stříbrné či zlaté perličky, posypky anebo jedlý papír s vánočními motivy.

Sněhové vločky jsou na zdobení nesmírně snadné. Zdroj: Shutterstock.com / Hurst Photo

Fantazii se zkrátka meze nekladou. Nezapomeňte však na to, že právě v jednoduchosti se nejčastěji skrývá ta největší krása.