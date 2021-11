Andělsky nadýchaný perník: Superrychlý, z jedné mísy rovnou na plech!

Vánoce máme spojené se sladkou vůni cukroví, svařeného vína a perníkového koření. Nalaďte se na adventní atmosféru. Litý perník je jednoduchý a rychlý moučník. Ideální na víkendovou snídani.

Perníkové koření je snad nejvíce voňavá směs, kterou známe. Voní rodinnou pohodou, babiččinou kuchyní a tradicemi. Předem namíchaná směs se dá koupit v každém obchodě s potravinami. U těchto sáčků ale nevíte, jaký přesný poměr jednotlivých koření obsahují a jak dlouho ležely ve skladu nebo v regálu. Proto vás může výsledná chuť zklamat. Není nic jednoduššího, než si vlastní směs namíchat. Obsahovat by měla především šest hlavních ingrediencí. Skořici, hřebíček, kardamom, badyán, zázvor a muškátový oříšek.

Kypřící prášek a nadýchanost

Lité těsto se neobejde bez kypřícího prášku. Ten zaručuje, že moučník bude krásně nadýchaný a vláčný. Mnoho hospodyněk však dělá jednu zásadní chybu, díky které se výsledný moučník nemusí povést. Na co si dát pozor? Kypřící prášek obsahuje jedlou sodu, dihydrogendifosforečnan sodný nebo kyselinu citronovou, případně vinný kámen. Druhá složka vytváří v těstě kyselé pH, díky kterému se soda bicarbona začne rozkládat a kypřit těsto. V sáčku najdete také škrob, jehož funkcí je pohlcovat vlhkost. Pokud kypřící prášek nasypete do tekutého těsta, látky spolu začnou reagovat a jedlá soda rychleji vyšumí. Dezert pak může být tuhý nebo na jedné straně zdrclý. Proto prášek dávejte vždy do sypkých ingrediencí. Jednotlivé složky nebudou mezi sebou tak rychle reagovat. „Stále ale platí, že kypřicí prášek se přidává co nejblíže konci postupu,“ upozorňuje Karolína Kocincová, šéfcukrářka pražského hotelu Kempinski.

Perníkové koření je snad nejvíce voňavá směs, kterou známe. Zdroj: matka_Wariatka/Shutterstock.com

Perník

Perník může mít mnoho podob. Od nadýchané buchty po tvrdší vánoční cukroví rozličných tvarů, které jsou zdobené cukrovou polevou. Litý perník má však tu výhodu, že je jednoduchý na přípravu, ihned měkký a upéct si ho můžete, kdykoli na něj dostanete chuť.

Perník recept

Na perník na plech budete potřebovat 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek polohrubé mouky, 2 hrnky mléka, 1 hrnek oleje, 1,5 hrnku cukru, 1 čokoládový puding, 2 vejce, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr, 3 lžíce holandského kakaa, 3 lžíce povidel nebo marmelády, 1 lžičku skořice, 1 hrst nasekaných ořechů a čokoládovou polevu nebo kokos na ozdobu.

Jak upéct superrychlý perník

Do velké mísy dejte všechny sypké suroviny a zamíchejte. V druhé míse smíchejte mléko, vejce, olej, povidla nebo marmeládu a mixérem je rozšlehejte, aby se spojily. Tekutou směs nalijte do mísy se sypkými surovinami a pomocí šlehače vytvořte hladké těsto. Plech vyložte pečícím papírem a těsto na něj nalijte. Pečte 30 až 40 minut na 180 °C. Upečený perník polijte čokoládovou polevou nebo namažte marmeládou a posypejte kokosem.

