Základní těsto na perníčky, perník a medovníčky. Toto je správný postup

Bez jejich vůně by to snad ani nebyly Vánoce. A ideální doba na jejich přípravu začíná právě teď.

Základní těsto na perníčky

Mohou být tmavší nebo světlejší podle toho, jestli přidáme kakao. Navíc nepotřebují skoro žádné rozležení.

na 2 plechy, 40 minut 100 g másla • 4 lžíce medu • 2 vejce • 140 g moučkového cukru • 400 g hladké mouky • 1 lžička jedlé sody • 2 lžičky perníkového koření • 2 lžičky kakaa, není nutné • prošlehané vejce nebo jen bílek na potření

1. Máslo zahřejeme a promícháme s medem. Vejce prošleháme s cukrem, mouku se sodou, kořením a kakaem a prosejeme do mísy. Přidáme máslo i vaječnou směs a vypracujeme ručně nebo v robotu elastické těsto. Zpracovávání můžeme i střídat, před robotem bychom vždy měli v míse ingredience alespoň trochu prohníst ručně, jinak bude z těsta spíš nesoudržná drobenka. Hněteme zhruba 10 minut, ale klidně i déle. Těsto necháme odležet v ledničce alespoň 30 minut a nejlépe přes noc.

2. Pak krátce zahřejeme rukama a vyválíme na plát silný asi 3 mm. Vykrajujeme perníčky, klademe je na plech vyložený pečicím papírem a potíráme rozšlehaným vejcem. Pečeme v troubě předehřáté na 170 °C asi 10 minut podle síly a velikosti.

Perníkové těsto do forem

Vytlačované perníky během let upadly v zapomnění. Protože se dnes prodávají i nové formy, stojí za to recept zase oživit.

na 2 plechy, 40 minut 600 g žitné výražkové mouky (nebo pšeničné hladké) • 100 g moučkového cukru • 1 lžíce perníkového koření • 2 lžičky prášku do pečiva • 125 g másla • 3 lžíce medu • 2–3 vejce • káva a žloutek prošlehaný s mlékem na potření

Sypké ingredience, mouku, cukr, koření a prášek do pečiva, smícháme, pak k nim přidáme tekuté suroviny a vypracujeme ručně nebo v robotu pružné těsto. Necháme alespoň 1 hodinu odležet. Pak ukrajujeme kousky, pokaždé jen krátce propracujeme v ruce a vytlačíme do formičky. Přebytečné okraje případně odřízneme, nožem opatrně nadzvedneme od okraje a vyklopíme na plech. Vytlačované perníčky mají být po upečení tradičně matné. Proto je potíráme nikoli bílkem, ale žloutkem rozšlehaným v mléce. Pokud máme raději tmavší, můžeme je potřít také kávou. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 15 minut, až perníky vyběhnou a zezlátnou.

TIP: Některé recepty radí formičky vymazat a vysypat moukou. Pak by ale vyžadovaly časté čištění, a to dřevu nedělá dobře. Je lepší je napoprvé lehce vymazat jen máslem, případně jedlým olejem, po vytlačování jen opláchnout vodou a nechat volně uschnout, aby byla forma stále lehce mastná.

Plněné medovníčky polité čokoládou

Recept na perníčky s povidly a čokoládou jsme si půjčili na Slovensku. Za práci navíc s plněním a poléváním rozhodně stojí.

40 ks, 1 hodina 125 g medu • 110 g cukru • špetka soli • ½ lžičky mleté skořice • ½ lžičky jedlé sody • 300 g hladké mouky • 10 g kakaa • 1 vejce Na dokončení: povidla • 200 g čokolády se 70 % kakaa • 1 lžíce másla • strouhaný kokos nebo oříšky na posypání, není nutné

1. Med, cukr a máslo zahříváme, než se cukr rozpustí. Pak odstavíme a necháme vychladnout. Sypké suroviny prosejeme do mísy, přidáme k nim medovou směs a vejce. Vypracujeme hladké těsto, zabalíme ho do potravinářské fólie a necháme alespoň přes noc odležet v chladu.

2. Těsto vyjmeme, propracujeme a vyválíme na 2–4 mm. Vykrajujeme srdíčka nebo kolečka. Na polovinu z nich pak dáme trochu povidel, okraje potřeme vodou a přikryjeme druhým perníčkem. Lehce přitlačíme. Pečeme na plechu vyloženém pečicím papírem na 180 °C asi 10–15 minut.

3. Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, vmícháme lžíci másla a ve směsi obalujeme vychladlé perníčky. Pokud chceme, můžeme je ještě posypat strouhaným kokosem nebo oříšky.

Anglický perník ve tvaru chlebíčku

Anglosaské perníčky a perníky obsahují obvykle mnohem víc zázvoru než ty naše, a skrývají ještě jednu tajnou ingredienci – melasu.

12 řezů, 1 hodina 175 g másla + na vymazání formy • 175 g třtinového cukru, čím tmavší, tím lepší • 175 g melasy • 200 ml mléka • 2 vejce vel. L, prošlehaná • 250 g hladké mouky • 1½ lžičky jedlé sody • ½ lžičky perníkového koření (nebo koření mixed spice) • 2 lžičky mletého zázvoru • špetička soli

Máslo, cukr a melasu dáme do hrnce, zahříváme a mícháme, dokud se cukr nerozpustí. Stáhneme z plotny, vmícháme mléko a necháme stranou zchladnout. Až bude mít směs tělesnou teplotu, vmícháme vejce. Mouku, jedlou sodu, koření a sůl prosejeme do mísy a promícháme. Vlijeme mléčnou směs a pečlivě vymícháme hladké těsto. Vlijeme do větší chlebíčkové formy vymazané máslem a pečeme 40–50 minut v troubě předehřáté na 180 °C. Vyzkoušíme špejlí, upečený perník vyjmeme, necháme vychladnout ve formě a pak teprve vyklopíme.

VOŇAVÉ JAKO SAMY VÁNOCE

Koupit hotovou směs koření do perníku není žádná ostuda, ale pokud si chceme namíchat vlastní, hodí se mít po ruce hmoždíř, případně dobrý mlýnek na koření, a samozřejmě také osvědčený recept. Správně do perníkového koření patří zhruba 2 lžičky mletého hřebíčku, po 1 lžičce mletého muškátového květu, mletého zázvoru a mletého zeleného kardamomu, ½ lžičky mletého anýzu a špetka mletého bílého pepře. Skořice by mělo perníkové koření obsahovat asi 40 až 60 procent, přidáme jí tedy ještě 4–5 lžiček. Dobře promícháme a před použitím uzavřeme nejlépe ve vzduchotěsné nádobě.

