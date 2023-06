Pětiminutový chleba upečete jednoduše v zavařovací sklenici

Patříte mezi nadšence, kteří si rádi pečou svůj vlastní domácí chleba? V případě, že vám nezbývá moc volného času, zkuste ten pětiminutový z ovesných vloček. Je nejen chutný, ale i zdravý a peče se v zavařovací sklenici.

Není nad doma připravený chleba. Nejenže víte, co opravdu obsahuje, ale určitě i lépe chutná a zároveň za něj ve výsledku neutratíte tolik peněz jako v obchodě. Jestliže si netroufáte na ten kynutý, zkuste upéct chleba z ovesných vloček. Je to téměř bez práce a bez špinavého nádobí. Na stůl budete servírovat zdravý chleba bez mouky, bez droždí i bez prášku do pečiva.

Jak zdravý chléb připravit? Inspirujte se v následujícím videu:

Zdravá a jednoduchá rychlovka

Na chlebu z ovesných vloček si pochutnáte bez výčitek a obav o postavu. Na přípravu je poměrně jednoduchý oproti klasickému kynutému chlebu, na jehož přípravu je potřeba o hodně více času. Ovesný chleba ze sklenic budete mít hotový v podstatě za chvíli. Budete na něj potřebovat ovesné vločky, různá semínka a fazole. Stačí jen vše smíchat a dát péct.

Chléb ze sklenic a bez mouky

Opražte nasucho na pánvi 100 g slunečnicových semínek společně s 50 g vínových semínek a po chvíli přidejte i 50 g sezamu. Na další pánvi nebo v další várce upražte stejným způsobem 30 g vlašských ořechů, 30 g lískových ořechů a 30 g burských oříšků, které můžete, ale nemusíte, předem nasekat na menší kousky. Pražená jádra vložte do čisté mísy a přisypte k nim 60 g lněného semínka, 20 g chia, 20 g psyllia, 200 g ovesných vloček a 1 lžičku soli. Veškeré ingredience pečlivě promíchejte.

Opražené ořechy a semena smíchejte s vločkami. Zdroj: YouTube

Do další mísy vylejte 380 g bílých fazolí v plechovce a rozmixujte je tyčovým mixérem na hladkou hmotu. Přilijte 170 ml vody, 30 ml rostlinného oleje a dobře promíchejte. Následně přidejte obsah mísy s připravenými jádry a obě směsi náležitě spojte dalším mícháním. Vznikne vám poměrně husté těsto, které v míse ještě propracujte rukama.

Připravte si čisté zavařovací sklenice, ale vždy jen ty se širokým hrdlem, aby vám šel později chléb jednoduše vysypat. Můžete zvolit i jinou nádobu, kterou je možné dát do trouby. Vnitřní stěny skleniček potřete olejem a následně naplňte sklenice připravenou chlebovou hmotou. Vrchní část ještě postříkejte olejem ve spreji a zavíčkujte. Takto nechte odpočívat při pokojové teplotě zhruba 20 minut.

Tětso naplňte do sklenic se širokým hrdlem. Zdroj: YouTube

A jde se péct

Po uplynutí náležité doby sklenice odvíčkujte a dejte péct do předem předehřáté trouby na 200 °C na dobu 60 až 70 minut. Po vyjmutí nechte chléb ve sklenicích vychladnout a následně jednotlivé „bochníky“ vysypte se sklenic, pokrájejte a můžete podávat na stůl. Chléb je nejen zdravý, ale i chuťově vynikající a vypadá perfektně i na pohled.

K snídani, svačině i na piknik

Chleba z ovesných vloček a semínek je výborný jak s pomazánkou, tak se žervé a čerstvou zeleninou nebo bylinkami. Skvěle chutná i s tvarohem a čerstvě natrhanou pažitkou. Přijde vám k chuti nejen k snídani, ale je výborný i jako svačina během dne nebo se hodí na výlet či piknik v přírodě.

Zdroje: www.zijemehomemade.cz, www.zdravefitrecepty.cz