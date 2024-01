close info Profimedia

Uměli byste si poradit s brynzou? Příprava pirohů s klasickým slovenským sýrem není náročná a pod taktovkou zkušených kuchařů to jistě zvládnete. Je to překvapivě jednoduché, jen musíte vědět jak na to!

Pirohy s brynzou: Slovenská klasika Pirohy s brynzou a bramborami, ale i mnohými obměnami, byste rozhodně měli vyzkoušet. Těsto můžete rozhodně plnit také brynzou a zelím, rajčaty nebo například bramborovo brynzovou náplň jen trošku vypíchnout další ingrediencí. Co dát do pirohů a jak je připravit? Brynzové pirohy s cibulkou a slaninou si pro vás připravili také na YouTube kanálu Kuchyně Lidlu. Marcel Ihnačák vám předvede, jak na těsto i náplň z brambor a slovenské brynzy. Zdroj: Youtube Bramborové těsto na pirohy Ani těsto na pirohy se nepřipravuje vždy a všude stejně. Základem jsou uvařené a nastrouhané brambory, mouka, vejce a sůl. V některých receptech se poměry různí. Jinde vynechávají brambory úplně. Proto se nebojte, když budete muset přidávat trochu víc toho nebo onoho, aby bylo těsto vláčné a nelepilo se na ruce, ale nebylo ani příliš tuhé. Po vypracovaní rukama ho odložte stranou a přikryjte utěrkou. Na těsto budete potřebovat zhruba 250 g nastrouhaných vařených brambor, 300 g polohrubé mouky a dvě vejce. close info Shutterstock zoom_in Brynza se obvykle prodává po 125g balíčcích. Na tento recept budete potřebovat tři. Co přidat do náplně, aby měla šmrnc? Náplň vznikne smísením stejného množství nastrouhaných vařených brambor a brynzy. Kromě soli a pepře, kterými je třeba náplň dochutit, se hodí přidat i něco navíc. Ihnačák nedá dopustit na jemně nasekanou jarní cibulku, jinde se neobejdou bez trošky mleté lahůdkové papriky, která směs jen jemně obarví na růžovo. Na náplň budete potřebovat 250 g brynzy a 250 g brambor, sůl, pepř, cibulku nebo lahůdkovou papriku. close info Shutterstock zoom_in Pirohy nemusejí být jeden jako druhý, hlavně aby chutnaly! Jak se vaří pirohy s brynzou Těsto vyválejte na zhruba 3 mm tloušťku a vykrájejte z něj pěkná kolečka nebo těsto rozkrojte na čtverce, které budete později přehýbat na trojúhelníky. Na každý kousek položte lžičkou náplň. Smočenými prsty rozstříkněte na pirohy trochu vody, a pak začněte s překládáním pirohů a spojováním stran. Pomožte si vidličkou nebo koncem lžičky. Osolenou vodu přiveďte k varu a dejte pirohy vařit. Někdo ještě rád přidává do vroucí vody trošku oleje, ale není to nutné. Nyní bude třeba na kostky nakrájet zhruba 100 g slaniny a osmahnout ji, aby pustila tuk a pěkně zčervenala. Z uvařených pirohů sceďte vodu a mírně je zakápněte tukem ze slaniny. Pirohy dejte na talíř, posypte troškou slaniny a přidejte lžíci nebo dvě zakysané smetany smísené s brynzou. Na to budete potřebovat 125 g brynzy a 300 g zakysané smetany. Související články close Vaření a recepty Při vaření fazolí z konzervy je na místě zvýšená opatrnost. Lidé při jejich přípravě chybují video close Vaření a recepty Dopřejte si jídla z květáku beze strachu ze zápachu: Pomůže vám s tím obyčejné mléko video Zdroje: ceskatelevize.cz, recepty.aktuality.sk

