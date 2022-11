Piškotová roláda podle babičky. Návod krok za krokem, povede se každému

Rolády jsou vlastně hrozně jednoduché na přípravu. Těsto se upeče velice rychle, ale musíte dobře zvládnout trik , jak roládu zabalit a dosáhnout jejího pěkného tvaru. Díky správnému zatočení rolády a čokoládové polevě i skvostné náplni je to moučník velice elegantní a chutný.

Nebojte se rolády, paní Jana vám ukáže, jak na to

Vyzkoušejte tento recept od babičky paní Jany, která se o něj podělila na svém kanále o pečení. Jako náplň používá paní Jana šlehačku s ovocem. Velmi chutné jsou lesní plody, ale můžete se vrhnout po hlavě také na exotické ovoce. Banány, mango, kivi či ananas nezklamou, a až bude opět sezóna, můžete si smlsnout i na roládě s jahodami.

Zde se podívejte, jak postupuje při přípravě piškotové rolády paní Jana:

Základem úspěchu je vlhká utěrka

Na přípravu budete potřebovat 5 lžic hrubé mouky, 4 lžíce krupicového cukru, 4 vejce a kůru z jednoho bio citronu. Roládu budete plnit šlehačkou, do které bude třeba balíček ztužovače a vybrané ovoce.

Těsto na přípravu je hotové i upečené za chviličku. Rozhodně nikam neodcházejte a neriskujte vysušení či snad připálení tenké vrstvy piškotu. Který je potřeba hned stočit do vlhké utěrky. Právě to zajistí, že získá plát těsta požadovaný tvar a nezačne po naplnění a vytvarování praskat.

Začněte přípravou plechu s pečicím papírem a rozehřátím trouby na 180 °C.

Pečení bude velmi rychlé. Troubu předehřejte a těsto zkontrolujte už asi po deseti minutách. Zdroj: Daniel Jedzura/Shutterstock.com

Jak se peče piškotová roláda

Celá vejce, cukr i kůru z citronu vypracujte do bělavé pěny za pomoci ručního mixéru nebo kuchyňského robota. Šlehání bude opravdu dlouhé, proto jestli máte stojan na mixér, pak jej určitě použijte. Po 10 minutách či čtvrt hodině by měla být pěna už pěkně bílá. Pak přidávejte po lžicích hrubou mouku a vždy dobře zapracujte do těsta, ale už na nižší otáčky.

Vzniklé těsto rozetřete na pečicí papír a dejte plech péci na asi 10 minut. Zkontrolujte upečení, vytáhněte z trouby a hned překryjte těsto čistou, vlhkou ale dobře vyždímanou utěrkou. Upečený plát těsta otočte na utěrku, nestahujte papír a z krátké strany stočte do tvaru rolády s utěrkou a papírem uvnitř. Takto zatočenou roládu nechejte chvilku odpočinout a mezitím si připravte náplň.

Vyšlehejte šlehačku se ztužovačem. Zdroj: Shutterstock



Šlehačku spolu se ztužovačem dobře vyšlehejte a ovoce nakrájejte na drobné kousky. Rozbalte upečený plát těsta, odstraňte utěrku a potřete ji vrstvou šlehačky. Položte na šlehačku kousky ovoce a opět ji začněte stáčet, teď už ale odstraňujte i pečicí papír.

Aby vypadal dezert opravdu pěkně, zkombinujte dvě barvy polevy. Zdroj: Shutterstock

Posledním krokem je polití polevou. Na tu si pořiďte přímo čokoládovou polevu z obchodu, můžete zkombinovat dvě různé barvy, tak jako paní Jana, a díky tomu vznikne skutečně luxusní, krásná a křehká roláda, kterou můžete obměňovat podle sezóny a dostupnosti čerstvého ovoce.