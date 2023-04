Nejlepší piškotová roláda: Díky této vychytávce se vám nikdy nepotrhá!

Chcete tip na rychlý moučník pro nečekané hosty? Skvělým řešením je piškotová roláda, která se dá naplnit mnoha ingrediencemi. Máme pro vás nejen jednoduchý a osvědčený recept, ale i vychytávku, jak na to, aby se korpus nikdy nepotrhal.

Nadýchané piškotové rolády se řadí k jedněm z nejoblíbenějších moučníků. Stačí mít zaručený recept na těsto a můžete je udělat pokaždé jinak. Lze je naplnit krémy, marmeládou, pudinkem či ovocem a ozdobit je šlehačkou či polevou.

Příprava rolády je mnohem jednodušší, než jste si doposud mysleli. A pokud jste se vždy obávali, že vám roláda ve výsledku popraská, hoďte tyto starosti za hlavu. Existují vychytávky, které vám zaručí dokonalý úspěch.

Stačí mít zaručený recept na těsto a můžete roládu udělat pokaždé jinak, a to díky náplni. Zdroj: Shutterstock

Vynikající piškotové těsto se zárukou

Nejprve pečlivě oddělte z 5 vajec bílky od žloutků. K bílkům se nesmí dostat ani kousek žloutku, jinak nedosáhnete správné konzistence sněhu. Z bílků pak vyšlehejte tuhý bílkový sníh tak, aby na něm po vyjmutí metličky zůstala vztyčená ostrá špička.

Žloutky vyšlehejte s 5 polévkovými lžícemi krupicového cukru do hladké husté pěny a pomalu do této směsi vmíchejte připravený sníh, aby neklesl. Následně po lžících přimíchávejte 5 lžic polohrubé mouky. Pokud byste mouku přisypali najednou, klesla by ke dnu.

Nastala fáze pečení

Pak těsto rovnoměrně rozetřete na plech vyložený pečicím papírem a vložte do předem vyhřáté trouby na 180 °C na zhruba 7 až 8 minut. Nikdy nepečte piškot na vyšší teploty, velmi rychle by vyběhl a později klesl. Správně propečené piškotové těsto by mělo být na povrchu lehce narůžovělé a při dotyku pružné. Určitě by se nemělo bořit.

Piškot musí z plechu ven

Ještě horký piškot překlopte pomocí navlhčené utěrky z plechu a hned ho lehce srolujte. Jakmile vychladne, naplňte ho zvolenou náplní a opět stočte. Takto zabalenou roládu můžete zajistit potravinářskou páskou nebo zabalit do čisté utěrky a před podáváním ji alespoň na hodinu vložit do chladničky.

Roláda z kiwi náplní je také lahůdka. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

3 tipy, aby se roláda nikdy nepotrhala

Až budete šlehat žloutky s cukrem, kápněte do směsi i pár kapek oleje, stačí 1 čajová lžička. Díky tomu se stane těsto vláčnějším a nebude při rolování praskat. Víc oleje však nepřidávejte, těsto by pak bylo tuhé, lámavé a drobivé.

Při pečení vždy používejte pečicí papír či teflonovou fólii. Bez nich byste jen tak roládu nezatočili a zbytečně byste si přidělávali práci.

Nikdy nezapomeňte ještě teplou roládu vytáhnout se zvolenou podložkou z plechu a lehce ji srolovat a nechat takto vychladnout. Díky této vychytávce se vyhnete potrhání těsta.

