Fantastická piškotová roláda pro začátečníky podle Maršálka. Povede se vždycky

Chcete také tak nádherné a jistě i velmi chutné dezerty, jako peče Josef Maršálek? Vyzkoušejte kokosovou piškotovou roládu! Cukrář, porotce a autor knih o vaření peče s radostí a elánem, ale hlavně kopou znalostí, jak se k práci postavit. Pečení rolády je známá věc, přesto jsou Maršálkovy výrobky jednoduše poctivé i šmrncovní. Jak dělá piškotovou roládu?

Jednoduchá a elegantní piškotová roláda s kokosem

Maršálkova kokosová roláda plněná šlehačkou, kokosovým jogurtem a jahodami je neobvyklá, a přece není výstřelkem a komplikovaným receptem plným ingrediencí, které byste museli shánět kdovíkde. Přesvěčte se sami a vyzkoušejte lehoučkou a nebesky nadýchanou piškotovou roládu s kokosem a šlehačkovou náplní, kterou vypíchnete sezóním ovocem.

Cukrář Josef Maršálek se podělil o skvělý recept na roládu. Zdroj: Show Jana Krause / Profimedia

Kokosová roláda podle Josefa Maršálka

Na piškotové těsto budete potřebovat 6 bílků a 120 g krupicového cukru, následovat bude 45 g hladké mouky a stejné množství strouhaného kokosu a asi 40 g moučkového cukru. Uvidíte, že těsto bude za chviličku, proto si už dopředu předehřejte troubu na 220 °C.

Aby byla roláda vláčná a tak akorát, musí být bílky precizně vyšlehané společně s krupicovým cukrem, který se přidává po částech. Tuhý sníh musí opravdu dobře držet a dalším zpracováním si ho nerozbijte.

Vyšlehaný sníh musí být tuhý a mouka s kokosem se do něj vmíchává zlehka. Zdroj: Profimedia

Následně lehce vmíchejte směs mouky a kokosu. Pěkně těsto zabalte, abyste sníh nerozmíchali na kaši. Vzniklé těsto rozetřete na plech vyložený papírem na pečení, a ještě před vložením do trouby vrstvu těsta posypejte rovnoměrně moučkovým cukrem, ideálně za použití sítka.

Nebojte se rychlého prudkého pečení. Je nutné dodržet teplotu i čas, aby nebyla roláda vysušená a lámavá. Do předehřáté trouby dejte těsto péct na 220 °C po dobu přibližně 6 minut. Těsto musí být nadýchané, a pokud prstem zmáčknete jeho kraj, mělo by se vrátit do původního stavu.

Náplň kokosové rolády je velmi jednoduchá. Zdroj: Shutterstock

Náplň kokosové rolády je velmi jednoduchá. Dobře vyšlehejte 250 g 33% smetany a vmíchejte do ní 150 g kokosového jogurtu. Náplň rozetřete po celé ploše upečeného těsta, jen na jedné straně nechejte zhruba 2 cm nepotřené. Před zabalením ještě posypejte čerstvým ovocem. Maršálek použil 150 g jahod, výborně se ale hodí i maliny či jiné ovoce podle vaší chuti.