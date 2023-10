Piškotová roláda bývá zlatým hřebem rodinných oslav a setkání. A není divu, je vláčná, chutná a ke kávě jako dělaná. Co dělat, aby vám těsto při rolování nikdy neprasklo?

Připravit roládu je taková malá maturita. Což o to, recept vypadá jednoduše, ale uděláte-li malou chybičku, na výsledku to bude znát. Proto se do rolády pouští většinou zkušené kuchařky a pekařky. Ale nebojte se, my vám dneska prozradíme pár fíglů, které vám přípravu téhle mňamky zjednoduší. Pokud se budete pouštět do piškotové rolády, pak počítejte s tím, že těsto má suchou a poněkud drobivou strukturu. Aby se vám při rolování zbytečně nerozpadalo, přidejte do něj 1 lžíci obyčejného stolního oleje. Základ rolády tak získá vláčnější chuť a při rolování rolády pak nebudete zažívat peklo.

Ve videu autora Uradi Sama- Ideje za kreativce najdete podrobný recept na vynikající roládu s jablky. Vše na YouTube!

Zdroj: Youtube

Pozor na bubliny v těstě

V případě piškotového těsta platí, že čím více je pórézní, tím snadněji praská. Snažte se proto, aby vaše těsto bylo hladké, bez bublin. Docílíte toho třeba tím, že nejdříve vyšleháte bílky do řídké pěny, poté přidáte cukr a jakmile je bílkový sníh hotový a pevný, teprve pak do něj zašleháte další přísady – žloutky, mouku, olej… Těsto by mělo být hladké jako zrcadlo.

close info Profimedia zoom_in Aby těsto nebylo tak pórézní, začněte nejdříve s vyšleháním bílku.

Teplé rolování

Upečené těsto rolujte ještě teplé, kdy je pružnější a snese větší ohyb. Kdybyste plát nechali vychladnout, bude už lámavý a prakticky nepoužitelný. Těsto poprašte trochou mouky, která nasaje přebytečnou vlhkost a zároveň zamezí rychlému chladnutí. Převraťte ho rubem navrch a do poloviny uvolněte pečící papír, který je k němu přilepený. Pak už ho jen začněte podle potřeby rolovat.

Ideální náplň

Piškotová roláda je variabilní a snese každou náplň – od klasické marmelády, až po šlehačku nebo máslový krém. Dobrá je i tvarohová náplň, která je ztužená želatinou. Můžete použít i dvě náplně naráz, které tak vytvoří hezký barevný a chuťový efekt – třeba marmeládu a šlehačku. Roládu poté nakrájejte na plátky a servírujte po dvou.

close info Profimedia zoom_in Náplň ze strouhaných jablek je šťavnatá.

Jablečné překvapení

Pokud chcete něco speciálního, máme pro vás tip na roládu s jablky. Jak si ji připravíte: Oloupejte šest jablek a nastrouhejte je na hrubém struhadle. Jablečnou drť navrstvěte na pánev. Zasypte ji 5 lžícemi krystalového a 1 balíčkem vanilkového cukru. Směs restujte tak dlouho, dokud nezkaramelizuje. Nakonec do ní přidejte 50 g nadrcených vlašských ořechů, 1 lžičku skořice a vařič vypněte. Jakmile směs vychladne, můžete ji použít jako náplň.

Vláčné těsto

Mezitím předehřejte troubu na 180 °C. V míse vyšlehejte 3 vejce, 70 g cukru, 1 vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva a 80 ml mléka a nakonec i 150 g polohrubé mouky. Plech vystelte pečícím papírem a navrstvěte na něj jablečnou směs z pánve. Rozprostřete ji do všech krajů a uhlaďte vařečkou. Máte hotovo? Pak na tenhle jablečný základ nalijte těsto, které jste před chvilkou zpracovali. Povrch znovu uhlaďte stěrkou a dejte péct dozlatova.

close info Profimedia zoom_in Piškotové těsto rozetřete na pekáč.

Roláda trochu jinak

Upečený koláč překryjte dalším pekáčem, který jste vystlali pečícím papírem. Koláč do něj vyklopte. Z jablečné strany odstraňte přilepený papír na pečení a pomocí dalšího, čistého pečicího papíru na dně pekáče, koláč zaviňte do tvaru rolády. Postupujte pomalu, aby se těsto nerozlámalo. Nakonec moučník poprašte moučkovým cukrem a podávejte ke kávě. Budete za hvězdu!