Jak správně připravit základní piškotové těsto: Toto je osvědčený trik babiček

Pokud si myslíte, že piškotové těsto je snadná záležitost, tak se rozhodně pletete. Lahodné a vláčné piškotové těsto je docela oříšek. Naše babičky znaly několik postupů, díky kterým se z něj nestala dusivá hmota, kterou musíte zapíjet litrem čaje, aby vám vůbec sklouzla do krku.

Mysleli jste si, že piškotové těsto vám půjde upéct raz dva. Bohužel ne každý ho umí připravit tak, aby bylo vláčné a nadýchané. Díky většině receptů se z něj většinou vyklube dusivá drolivá hmota, která se lepí na patro a nejde spolknout. Aby se vám to nepřihodilo, musíte dodržovat přesné postupy i poměr surovin. Žádné od oka v tomto případě neexistuje!

Myslete na to, že musíte mít vždy správně vyšlehaná vejce. Zapomeňte na prášek do pečiva, ten do piškotového těsta rozhodně nepatří. To je nadýchané právě díky správně vyšlehaným vejcím. Ta vyndejte půl hodiny před šleháním z lednice, aby měla pokojovou teplotu.

Do piškotového těsta nepatří kypřící prášek. Zdroj: Shutterstock

Snažte se ušlehat co nejtužší sníh. To, že je akorát, poznáte tak, že když mísu zvednete dnem vzhůru, neměl by se ani pohnout. Klidně tak věnujte šlehání bílků i deset minut.

Dalším důležitým bodem je kvalitní vyšlehání žloutků s cukrem do pěny. Možná se vám po pěti minutách bude zdát, že je pěna hustá, ale věřte, že to ještě nestačí. Žloutky je třeba šlehat až dvacet minut, ve finále by měla mít bělavou barvu. Babičky do ní vždy přidávaly horkou vodu pro lepší výsledek. Vždy platilo pravidlo, že se dávala jedna lžíce horké vody na dvě vejce.

Nejdůležitější je prosátá mouka a správně vyšlehaná vajíčka

Důležitým aspektem je prosátá mouka. Tím ji nejen zbavíte nečistot, ale také nakypříte a odstraníte hrudky. Do těsta se navíc nesmí nasypat najednou, ale raději po částech a pozvolna. Vždy důkladně zapracujte. Nejprve přidejte mouku do žloutkové pěny. Po jejím vmíchání do těsta zapracujte sníh z bílků. Těsto pečlivě míchejte a nadzvedávejte z vnějších stran postupně do středu.

Do piškotového těsta přidejte kakao. Zdroj: Francesco83 / Shutterstock.com

V lahodném piškotovém těstě nesmí chybět kůra z bio citrónu a vanilka. Tím nemyslíme vanilkový cukr, ale pravou vanilku. Do tmavého zase můžete přidat pravé holandské kakao. Nezapomeňte ho však předtím také prosít.

Na vymazávání plechu se vykašlete, raději použijte pečicí papír, který je sázkou na jistotu. Piškotové těsto nikdy nedávejte do trouby, která není dostatečně vyhřátá. Také ji neotvírejte v první polovině pečení, mohlo by se totiž stát, že se těsto srazí a „nevyběhne".

Recept na klasické základní piškotové těsto ze tří surovin

Nyní už si pojďme recept na základní piškotové těsto představit. Budete k němu potřebovat jen tři suroviny a to 6 vajec, 6 čajových lžiček cukru moučka, 6 polévkových lžic polohrubé mouky.

Než ho začnete připravovat, předehřejte si troubu na 170 °C. Do mísy pak nasypejte cukr a žloutky, z nichž budete dvacet minut šlehat pěnu. Následně vyšlehejte tuhý sníh z bílků. Pak do žloutkové pěny s cukrem po malých dávkách vmíchejte prosátou mouku. Nakonec přijde tuhý sních, který je nutný promíchat jen zlehka. Následně hotové těsto nalijte na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby. Tu první čtvrthodinku vůbec neotevírejte.

