Recept na nejlepší domácí pizzu! Jednoduchá s vajíčkem je geniální

Jednoduchá pizza pocházející z Říma, jejíž povrch zdobí pouze 4 ingredience. To je bílá pizza olio di oliva con uovo e pecorino romano. Překvapí vás dokonalým těstem, na kterém vynikne chuť olivového oleje, vejce, sezónní zelené zeleniny a slaného sýra.

Pizza

První pizzu připravovali již starověcí Egypťané. Od nich pak recept na placky z kynutého těsta převzali Římané. Konkrétně lidé z regionu Kampánie na jihozápadě Itálie, kde se nachází město Neapol. Velký rozmach zažila „picea" v 18. století. To již měla podobu, jakou známe nyní. Bylo to díky velkému rozvoji užívání rajčat v italské gastronomii. Placky, na které se kladly dostupné ingredience, se jedly k jakémukoli jídlu a prodávali je pouliční prodavači. Tyto rané pizzy konzumovali především neapolští chudí. O další rozvoj této nyní celosvětově oblíbené pochoutky se postarali italští přistěhovalci v Americe. Aktuálně má pizza několik stovek, možná tisíce podob.

Tradiční neapolská pizza. Zdroj: D-VISIONS/Shutterstock.com

Dokonalé těsto

V dnešní době najdeme pizzerii snad v každém větším i menším městě. Milovníci tohoto jídla pořádají své vlastní exkurze po restauracích a ochutnávky. Mnoho rodin také vyrábí svou vlastní pizzu doma s cílem ušetřit nebo najít dokonalou chuť těsta. Se svým receptem se podělili i foodblogeři Sonja a Alex Overhiser.

Recept na těsto na pizzu

Budete potřebovat: 450 gramů hladké mouky typu 00, 2 čajové lžičky sušeného droždí, půl lžíce olivového oleje, 2 špetky soli, 1 ⅓ šálku teplé vody a hrubou mouku na posypání plechu.

Postup: Do kuchyňského robotu nebo do misky nasypejte všechny suché ingredience kromě hrubé mouky. Zalijte je vodou a těsto míchejte, dokud se nevytvoří kulička. To by mělo trvat asi 30 sekund. Pokud se těsto lepí na stěny, přidejte trochu mouky. Pokud je suché a moučné, přidejte ještě trochu vody. Poté hněťte těsto cca 10 minut, aby bylo dokonale hladké. Nyní ho rozdělte na dvě poloviny, vytvarujte koule, položte je na pomoučený vál a nechte pod utěrkou kynout 45 až 60 min. Po vykynutí těsto vytvarujte do kruhu tak, že si ho nejprve prsty natáhnete, necháte ho převěsit na rukách a budete si ho malými pohyby přehazovat. Gravitace způsobí, že se těsto zploští. Základ poté položte na plech vysypaný hrubou moukou, ozdobte ho ingrediencemi a pečte v troubě vyhřáté na 250 °C 5 až 7 minut do zhnědnutí.

Po vykynutí těsto vytvarujte do kruhu tak, že si ho nejprve prsty natáhnete, necháte ho převěsit na rukách a budete si ho malými pohyby přehazovat. Zdroj: massimofusaro/Shutterstock.com

Pizza s vejcem

Na pizzu olio di oliva con uovo e pecorino romano budete potřebovat ¾ šálku strouhaného sýra mozzarella, ½ šálku strouhaného sýra Pecorino Romano, 2 vejce, kvalitní olivový olej a sůl. Můžete přidat také 4 jarní cibulky, uvařený chřest, artyčoky nebo špenát. Těsto potřete olivovým olejem, posypejte solí, mozzarellou a sýrem Perocino. Navrch můžete dát jarní cibulku či jiné zelené ingredience. Nakonec opatrně rozklepněte vejce a opět je trochu osolte. Pečte, dokud bílek neztuhne, ale žloutek je ještě tekutý.

