Vynikající křupavé placičky z dýně hokaido krok za krokem: Tyhle zvládne každý!

Už vás nebaví jíst stále dokola dýňovou polévku nebo rizoto? Pravou podzimní atmosféru vykouzlíte i jinak. Zkuste si usmažit lahodné dýňové placičky. Jsou rychle hotové a mají jemnou, lehce oříškovou chuť.

Křupavé dýňové placky neboli „dýňáky„ mohou připomínat klasické a oblíbené bramboráky. Jejich příprava je jednoduchá a můžete si je vzít s sebou do práce nebo na výlet. Oblíbené jsou také u dětí, které si ani neuvědomí, že konzumují zeleninu.

Zdravá dýně hokaido

Dýně hokaido patří mezi neoblíbenější dýně vůbec. Nemusí se loupat, takže nehrozí, že se poraníte nožem při odstraňování tuhé slupky, jako to často bývá při zpracování ostatních druhů této zeleniny. Navíc je nabitá vitamíny A, B, C, E a K. Obsahuje důležitou kyselinu listovou a množství omega 3 a omega 6 mastných nenasycených kyselin. Je také bohatá na antioxidanty, které, podle vědeckých studií, napomáhají snižovat vznik rakoviny plic o více než 30 %. Látky obsažené v dýni hokaido dokáží prohřát organismus, vážou na sebe toxiny, předchází revmatoidní artritidě, nemocem ledvin a močových cest. Snižují také krevní tlak a vysokou hladinu cholesterolu.

Placičky z dýně hokaido

Na 12 placiček o velikosti lívance budete potřebovat 400 ml nahrubo nastrouhané dýně, 50 ml mléka (můžete zvolit také rostlinnou alternativu), 1 vejce, 1 lžíci hladké mouky nebo strouhanky, 1 lžíci solamylu, 1 lžíci nasekaných bylinek, sůl, mletý černý pepř a olej na smažení.

Placičky z dýně hokaido - postup

Dýni očistěte, vydlabejte vnitřní dužinu a nastrouhejte na struhadle nebo v kuchyňském robotu. Zatím ji odložte stranou. Z mléka, vejce, mouky, solamylu, koření a bylinek vytvořte hladké těsto bez hrudek. Můžete použít klasickou majoránku, kmín nebo bazalkové pesto, které plackám dodá středomořský nádech. Do připraveného těsta nasypejte nastrouhanou dýni a pořádně promíchejte.

Jak placičky smažit

Díky solamylu by se placky neměly trhat. Na pánev nalijte dostatečné množství oleje. Jakmile se rozpálí, vkládejte do něj postupně malé hromádky dýňového těsta. Ty pak polévkovou lžící rozmáčkněte do tvaru placiček. Můžete uhladit okraje i povrch placek, budou křupavější. Jakmile začnou hnědnout, obraťte je. Usmažené je nechte chvíli odpočinout na papírové utěrce. Ta odsaje přebytečný tuk. Placičky podávejte jako přílohu k masu nebo samotné s dipem či se zeleninovým salátem.

Zdroj: www.toprecepty.cz