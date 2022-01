Placky z bramborové kaše: Blesková šetřílkovská vychytávka našich babiček

Zbyla bramborová kaše, jako vždycky. Co s ní? Vyhazovat se vám ji nechce, ale ohřívat druhý den v mikrovlnce také ne. Co byste řekli na skvělou bleskovou vychytávku našich babiček v podobě vynikajících bramborových placek?

Udělat přesně tolik kaše, aby to bylo akorát na oběd, to je umění. Raději jí člověk udělá víc, to kdyby měl někdo náhodou hlad větší než obvykle. Ale co se zbytkem bramborové kaše udělat? Ohřívanou ji má rád málokdo. Vyhodit ji? To je škoda a plýtvání… A co takové bleskové placky? Pojďte je s námi vyzkoušet! Připravíte skvělou večeři a nemusíte vyhazovat zbytek bramborové kaše do odpadu.

Jelikož je receptů na placky z bramborové kaše mnoho, napíšeme jich hned několik, abyste si mohli udělat ty, které vás na první pohled nejvíce zaujmou. Neptejte se, jaký recept je ten NEJ, protože každému chutná něco jiného. Za nás vede recept číslo 3.

1. Nejjednodušší varianta bramborových placek

Jedná se oo nejjednodušší recept, potřebovat budete jen olej a hrubou mouku. Vychladlou kaši spojte s hrubou moukou (přesné množství neuvádíme, neboť každý připravuje kaši v jiné hustotě) a vypracujte těsto, ze kterého vytvořte válec. Ten rozkrájejte na kolečka a na rozehřáté pánvi s olejem osmahněte kolečka z obou stran dozlatova.

Náš tip:

Takto připravené bramborové placky můžete podávat i na sladko, a sice s povidly nebo tvarohem. Výborné jsou také posypané mletým mákem, smíchaným s moučkovým cukrem, a přelité rozpuštěným máslem.

Také vám vždy zbyde bramborová kaše a nevíte co s ní? Zdroj: HandmadePictures/Shutterstock.com

2. Bramborové placky se sýrem a uzeným

Ingredience:

vejce

100 g uzeného sýru

100 g goudy

jarní cibulka - cca 4 ks i s natí

500 g bramborové kaše

sůl, pepř dle chuti

hladká mouka (na zahuštění)

olej (na smažení)

Postup:

Jarní cibulku si nakrájejte na kolečka, goudu i uzený sýr nastrouhejte najemno. Do vychladlé kaše dejte pepř a sůl podle své chuti, přidejte vejce, oba nastrouhané sýry a jarní cibulku. Pečlivě promíchejte, a pokud je potřeba, zahustěte moukou. Rozpalte na pánvi olej a lžící si naberte připravenou směs, kterou si vytvarujte do placky. Pak už jen hlídejte na pánvi ideální barvu placiček, ať se vám nespálí.

Tyto vynikající „vylepšené“ placky jsou vhodné jako příloha k masu, ale i samostatně, kdy se podávají společně s dipem (například ze zakysané smetany s česnekem).

Bramborové placky jsou vinikající, uvidíte, že nezbude ani jedna! Zdroj: Profimedia

3. Bramborové placky s bylinkami a česnekem

Poslední recept obsahuje i česnek a bylinky, je velmi chutný a zas trošku jiný než dva předešlé.

Suroviny:

500 g bramborové kaše

půl hrnečku nakrájené petrželky

vejce

3 lžíce hladké mouky

půl hrnečku strouhaného sýra (vašeho oblíbeného)

4 stroužky prolisovaného česneku

lžička vašeho oblíbeného koření (vynikající je italské)

sůl a pepř dle chuti (vyzkoušeny cca 3 špetky)

olej na smažení

Jak na ně:

K vychladlé kaši přidejte rozšlehané vajíčko, sýr, česnek, petrželku, koření a mouku. Ze směsi vytvořte těsto, z něhož vytvarujte placičky, které osmahněte na oleji z obou stran do krásné zlatohnědé barvy. Kdo si chce placky ještě více vylepšit, na talíři je může posypat trochou nastrouhaného sýra na ozdobu.

Zdroje: www.recepty.cz, www.prostreno.cz, www.vareni.cz