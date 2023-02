1000 let starý recept: Jakmile tyto placky ochutnáte, neuvěříte, že to není maso

I když by to možná na první dobrou málokoho napadlo, i podle opravdu starých receptů lze vykouzlit lahodné a hlavně nutričně bohaté jídlo. A to zcela bez masa. Slyšeli jste už o cizrnových placičkách? Na Blízkém východě na ně nedali lidé dopustit už před více jak 1 000 lety.

Cizrna je skvělou potravinou plnou živin a také skvělé chuti. Málokdo ale ví, jak ji dobře zpracovat. Možná nejčastěji se servíruje v podobě hummusu, do kterého se namáčí různé druhy zeleniny. Připravit z ní ale můžete i kaši anebo skvělé placky. Těm se podle jejich tvaru a také chuti často říká i cizrnové karbanátky.

Cizrna je zdravotní zázrak

Cizrnu by do svého jídelníčku měl zařadit naprosto každý. Tato luštěnina je totiž napěchovaná zdraví prospěšnými látkami, a tak není divu, že je považována za superpotravinu. Ve velkém množství se v ní nacházejí vitamíny ze skupiny B. Nechybí ale ani vitamíny A, C a E. Z minerálů cizrna obsahuje mangan, vápník, hořčík či třeba železo.

Cizrna je více než 7000 let stará plodina. Zdroj: Shutterstock.com / SGr

Pravidelnou konzumací cizrny lze podpořit srdeční činnost a posílit zdraví cév, buněk, kostí i trávicí soustavy. Zmíněné vitamíny B pak stojí také za krásnou a pevnou pokožkou a zdravými vlasy. Cizrna ale posiluje i nervový systém, a to díky látce zvané cholin.

Cizrna se hodí i do redukčních jídelníčků. Vzhledem ke svému obsahu rostlinných bílkovin a vlákniny zasytí na dlouhou dobu a k tomu přispívá k přirozené detoxikaci těla.

Jak uvařit cizrnu

Stejně jako ostatní druhy luštěnin, i syrová cizrna je velmi tvrdá. Je tedy třeba ji před vařením namočit do studené vody, a to ideálně alespoň přes noc. Na druhý den vodu, ve které se cizrna máčela, slijte a přilijte vodu čerstvou. Cizrnu během vaření nijak nesolte. Vařte ji na mírném plameni do změknutí. To potrvá klidně i 2 hodiny. Pokud nemáte na celý proces čas nebo chuť, jednoduše zakupte cizrnu naloženou v nálevu, kterou je možné okamžitě zpracovat.

Cizrnové placky jsou famózní. Zdroj: Shutterstock

Cizrnové karbanátky neboli falafel

Už před 1 000 lety lidé na Blízkém východě dobře věděli, nakolik chutná cizrna je, a tak si z ní připravovali nejrůznější pokrmy. Nejčastěji placky, které dnes připomínají karbanátky.

Na cizrnové placičky budete potřebovat 2 šálky cizrny. Uvařenou cizrnu slijte a dejte ji do větší mísy. Následně cizrnu rozmačkejte či rozmixujte tyčovým mixérem na kaši. Přidejte 2 celá vejce, 3 lžíce hladké mouky, 1/2 šálku strouhanky, 1/2 lžičky mletého pepře, 1 lžičku mletého kmínu, 1 lžičku sladké mleté papriky, 1/2 lžičky soli a případně také 1 lžičku sušeného chilli. Do placiček můžete také přidat 1/2 lžičky prášku do pečiva, aby byly nadýchanější. Všechno dobře promíchejte a vytvořte pevnější těsto.

Z těsta následně tvořte malé placičky a ty smažte v rozpáleném rostlinném oleji z obou stran dozlatova. Hotové karbanátky nechte krátce odpočinou na kuchyňské utěrce, která pojme přebytečný olej, a můžete podávat. Skvěle budou chutnat například s dipem z bílého jogurtu a česneku.