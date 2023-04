Placky z této jarní zeleniny pekla moje babička: Málokdo je zná, jsou úžasné!

Připravit lehkou, zdravou, a přitom velmi chutnou večeři rozhodně není žádný problém. A věděly to už i naše babičky, které si na jaře pekly úžasné zeleninové placičky. Potřebujete na ně kedlubny a jen několik málo dalších ingrediencí. Za chvíli můžete servírovat.

Zdroje: YouTube.com, toprecepty.cz, bylinkyprovsechny.cz

Kdy jindy se více hodí mít připraven nějaký zdravý, ale chutný recept, než na jaře? Jaro je obdobím, kdy se mnozí snaží shodit do letní sezony nějaká ta kila navíc. Mezi dietáři jsou oblíbené hlavně pokrmy nenáročné na přípravu, které jsou ovšem lehké a zasytí. Jednou takovou dobrotou jsou i placky z kedlubny, na kterých si pochutnávaly už naše babičky.

Kedlubna jako superpotravina

Kedlubny by do svého jídelníčku měl zařadit rozhodně každý. Jsou totiž doslova napěchované zdraví prospěšnými látkami a ne nadarmo jsou označovány za superpotravinu. Jsou v nich zastoupeny vitamíny C a také vitamíny ze skupiny B. Kedlubny jsou pak také bohaté na fosfor, vápník, zinek, hořčík anebo fosfor.

Kedlubny jsou plné celé řady zdraví prospěšných látek. Zdroj: Shutterstock.com / pilipphoto

Stejně jako další brukvovité rostliny, i kedlubny při pravidelné konzumaci působí jako prevence před nádorovým onemocněním. Díky nezanedbatelnému množství obsažené vlákniny kedlubny podporují trávení, přirozenou detoxikaci těla a také správnou funkci střev. Kromě toho čistí cévy, zlepšují stav vlasů a pokožky, zbavují zácpy a působí proti stresu a únavě. U žen dokonce mírní bolesti při menstruaci, u mužů pak případné problémy s prostatou. Kedlubny jsou zkrátka absolutní poklad.

Pokrmy z kedlubny

Kedlubna si zachovává své cenné vlastnosti bez ohledu na to, zda ji jíte syrovou či tepelně upravenou. Můžete si z ní tedy připravit celou řadu pokrmů a podpořit tak své zdraví. Syrovou kedlubnu jezte jen tak, nebo ji přidávejte do salátů. Pokud vám ve své přirozené formě ale úplně nechutná, lze z ní připravit například kedlubnový krém, nebo udělat placky či karbanátky.

Jak připravit karbanátky z kedlubny, zjistíte ve videu:

Placky z kedlubny

Kedlubnové placky se vizuálně a chuťově mírně podobají klasickým bramborákům. V porovnání s nimi jsou ale podstatně zdravější a neobsahují ani tolik tuku.

Placky z kedlubny budete určitě dělat často. Zdroj: Shutterstock

Na placky budete potřebovat 150 gramů očištěné kedlubny, kterou nastrouháte na struhadle nahrubo. Kedlubnu v míse smíchejte se 200 gramy zakysané smetany, 70 gramy nadrobno nakrájené šunky, 3 lžícemi nastrouhaného sýru eidam, 1 celým vejcem a 1 lžičkou sušeného česneku (lze nahradit i 1 menším prolisovaným stroužkem česneku). Nezapomeňte těstíčko osolit a opepřit. Nakonec do něj přidejte asi 3 lžíce hladké mouky. Hotové těsto by mělo být o něco hustší než těsto na bramboráky. Z těsta smažte na rozpáleném olivovém oleji placičky z obou stran dozlatova. Usmažené placičky můžete servírovat například se zakysanou smetanou.