Naše babičky dělaly placky jen z mouky a vody. Potřené máslem jsou fantastické

Říká se, že v jednoduchosti je krása. A v případě placek z mouky a vody dokonce i skvělá chuť. Připravovaly je už naše babičky a moc dobře věděly proč. Naprosto jednoduchá večeře, která navíc nestojí prakticky nic, má i dnes své kouzlo a rozhodně udělá radost všem u stolu. Navíc jde o zcela univerzální pochoutku, neboť si placky může každý naplnit tím, co má nejradši. Mnozí se ale shodují na tom, že vůbec nejlépe chutnají jen tak natřené máslem.

Naše babičky se uměly v kuchyni dobře otáčet, o čemž svědčí i množství dokonalých receptů, které nám po nich zůstaly. V dobách, kdy nebylo úplně běžné chodit každý den do obchodu pro suroviny na přípravu nějakého pokrmu, si lidé často museli vystačit s tím, co zrovna měli doma. A i s málem uměli vykouzlit snadné a přitom úžasně chutné lahůdky, které se v některých domácnostech objevují dodnes. Vraťte se zpátky v čase a připravte si až směšně jednoduché placky z mouky a vody. Uvidíte, že se k nim budete rádi vracet.

Moučné placky jsou stále velmi populární. Zdroj: Shutterstock

Placky z mouky a vody jako příloha i hlavní jídlo

Byly časy, kdy se jídlem neplýtvalo a omezené množství surovin muselo lidem vystačit na poměrně dlouhou dobu. Mouky býval ale většinou dostatek, a tak se pracovalo hlavně s ní. Nejčastěji se tak pekl chléb. Ti, jež doma neměli pec, si však museli poradit jinak. Smíchali tedy mouku s vodou, z těsta vyváleli tenké plácky a ty následně pekli na rozpálené peci. Pokrm z mouky a vody sloužil jako náhrada klasického chleba. Placky tak byly dokonalou přílohou například k masu či k nejrůznějším polévkám. Skvěle ale zastaly i úlohu hlavního jídla. Vzhledem k jejich neutrální chuti se daly připravovat jak nasladko, tak na slano. A i když už jistě od vytvoření první moučné placky uplynula pěkná řádka let, drží si jistou popularitu dodnes.

Obdobný pokrm se připravuje v mnoha částech světa. Moučné placky nápadně připomínají indický chléb naan a také stále velmi oblíbenou indickou přílohu čapátí. A podobné placky jsou i dnes velmi populární v Mexiku pod názvem tortilla. Ty se však připravují z kukuřičné mouky.

Staročeské placky z mouky a vody

Na přípravu stačí jen mouka, voda a špetka soli. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

500 gramů hladké mouky

175 mililitrů vodu

špetku soli

Postup:

Na válu, případně na čisté kuchyňské lince, vytvoříme z mouky hromádku a s pomocí příborového nože ji lehce rozhrneme. Následně v ní vytvoříme dostatečně hluboký důlek, do kterého nasypeme špetku soli a nalijeme asi polovinu připravené vody. Nožem pak začneme všechno společně pomalu vymíchávat v těsto. Když se část vody a mouky spojí, přilejeme zbytek vody a začneme těsto zpracovávat ručně. Hrajeme si s ním tak dlouho, než je krásně pevné, ale zároveň měkké. Dobře udělané těsto by se nemělo lepit a nemělo by se ani drolit. Pokud se i po delší době práce stále lepí, přidejte trochu mouky. Pokud se naopak drolí, přilijte trochu vody.

Z hotového těsta následně odtrháváme menší kousky, které vyválíme v tenké placky. Placky opékáme na suché pánvi z obou stran do doby, než jsou krásně zlatavé. Moučné placky můžeme podávat jen tak například s máslem nebo česnekem. Skvěle chutnají i s marmeládou anebo čokoládovou pomazánkou. Poslouží ale i zcela suché jako příloha ke guláši nebo třeba k indickému kari.