Nejlevnější jídlo: Placky z mouky a vody. Úžasný recept našich šetrných babiček

Je mnoho pokrmů, které naše babičky milovaly, a my na ně postupem času takřka zapomněli. A jednoduché placky z mouky a vody jsou právě jedním z nich. Jsou bleskově hotové, dají se připravit na mnoho způsobů a všichni si je bezesporu zamilují. Přeneste se do dob, kdy se moučné placky pekly takřka v každé chalupě, a připravte se ji i vy!

Zdroje: ceskatelevize.cz, apetitonline.cz, promaminky.cz

Staročeská kuchyně dodnes patří mezi Čechy k té nejoblíbenější. Přestože se na první pohled může zdát, že nabízí převážně tučné a masité pokrmy, zahrnuje i recepty běžných lidí, kteří neměli peníze na to, aby mohli hodovat a dopřávat si obědy a večeře z tehdy velmi nedostupných potravin. Právě tito lidé si ale uměli skvěle poradit a i z na první pohled zcela obyčejných surovin uměli vykouzlit pokrmy, které všem chutnaly.

Staročeské placky se vytváří jen z vody a mouky. Zdroj: Shutterstock

Staročeské placky

Staří Čechové si museli vystačit s málem. Většinou pracovali s tím, co jim vyrostlo na zahrádce nebo na poli, to ale neznamená, že z pár surovin neuměli připravit vynikající pochoutky. Nejčastěji konzumovali chléb. A to buď jako přílohu k nejrůznějším pokrmům, tak i jen tak se solí nebo s máslem. Ne v každé chalupě ale tenkrát byla pec na chleba, a tak si lidé vymysleli jinou podobu tohoto pečiva - pekli jej na kamnech v podobě placek. Výhodou pak bylo i to, že byly placky podstatně rychleji hotové než klasický chléb. Večeře tak byla na stole během několika málo minut.

Upečené placky staří Čechové podávali například k polévkám, anebo je plnili či mazali dalšími dobrotami a vytvořili z nich plnohodnotný pokrm. Placky se tedy daly připravit jak na slano, tak nasladko, díky čemuž si u stolu každý přišel na své.

Placky z mouky a vody

Recept na moučné placky obsahuje jen dvě suroviny – mouku a vodu. Případně také špetku soli. Nejde ovšem jen o výmysl starých Čechů. Obdobným způsobem se totiž připravuje také známý indický chléb naan anebo populární indická příloha s názvem čapátí.

Moučné placky můžete podávat prakticky s čímkoliv. Zdroj: Shutterstock

Recept

Budete potřebovat:

500 g hladké mouky (můžete ale vyzkoušet i jinou)

175 ml vody

větší špetku soli

Postup:

Z mouky vytvoříme na válu hromádku a jemně ji rozhrneme tak, aby v ní vznikl důlek. Do toho nalijeme menší část vody a s pomocí nože v důlku začneme míchat mouku s vodou. Jakmile se obě suroviny spojí a v důlku se vytvoří tekutější těsto, přidáme další část vody a pokračujeme ve zpracovávání těsta. Když už je těsto pevné, nůž vyměníme za ruce a těsto pořádně propracujeme. Vodu dolévejte podle potřeby, jen myslete na to, že správně připravené těsto by mělo být pevné, nemělo by lepit a nemělo by se drolit.

Když je těsto hotové, odtrháváme z něj stejně velké kousky, které následně rozválíme na placky. Placky pak opékáme z obou stran na suché pánvi, dokud se na nich neobjeví zlatavá oka.

Moučné placky podáváme jako přílohu ke guláši nebo naplněné džemem či potřené olejem a česnekem. Výborné jsou i jen tak natřené máslem a osolené.