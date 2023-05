Štrúdl podle Vinnetoua: Zázračné bleskové plitvické těsto a fantastická chuť

Víte, co má společného náčelník Apačů z oblíbeného westernu a závin z kynutého těsta? Možná tušíte - Plitvická jezera, kde se také točil jeden z filmů. Právě odtud pochází moučník, který se přece jen od chorvatských zákusků maličko liší. Ve vesnicích okolo jezer se peče závin s dvojí i trojí náplní.

Plitvická jezera jsou jedinečná

Poklad na Stříbrném jezeře jistě učaroval už mnohým dětem, o to krásnější je zjištění dospělých, že toto nádherné místo můžeme navštívit, jelikož je nedaleko od hranic naší vlasti. Plitvická jezera jsou ve vnitrozemí Chorvatska, kam však obvykle míříme k moři. Nicméně toto úžasné místo rozhodně stojí za návštěvu a příjemně vás překvapí i to, že to není jediný modrý rybníček, ale systém fantasticky tyrkysových jezer, kolem kterých vedou mnohé stezky a lávky.

Je to nádhera a nezapomenutelná podívaná, podívejte se:

Jak se peče závin v okolí Plitvic?

I když sladké není typickým jídlem, které toužíme ochutnat během návštěvy Chorvatska, samozřejmě i Chorvati pečou a dokonce podobně, jak je tomu zvykem u nás. Narazíte zde proto na moučníky a sladká jídla, jakými jsou například ořechové taštičky, vanilkové rohlíčky, ovocné košíčky, švestkové knedlíky a palačinky, makovce a záviny plněné ořechy, madlenky i bábovky. Na velikonoční tabuli se objevuje i mazanec.

Plitvický závin je z kynutého těsta a srolovaný tak, aby se do něj vešly dvě nebo i tři náplně.

Takto se připravuje „Plitvička štrudla“, v rychlosti jej představuje video z tvorby Dr. Oetker Srbija.

Plitvický štrúdl krok za krokem

Nohavice je velmi široká a vejdou se do ní až tři náplně. Plitvický štrúdl můžete plnit mákem, tvarohem, oblíbená jsou i jablka nebo ořechy. Skvělé jsou tyto dezerty také s třešněmi nebo třešňovou marmeládou.

Na kilo mouky budete potřebovat 2 vejce, 400 ml jogurtu, 200 ml mléka, 100 g másla, 100 g cukru, sáček droždí, sáček prášku do pečiva, vanilkový cukr, kůru z citronu a trošku soli. Veškeré ingredience smíchejte a nechejte dobře vykynout.

Na přípravu štrúdlu budete potřebovat dobře vykynuté těsto. Zdroj: Profimedia

Náplně připravte stejně jako do našich koláčů či buchet.

Těsto vyválejte do obdélníku. Představte si, kde je střed obdélníku, a první náplň položte vedle středu, ne přímo uprostřed. Náplň překryjte tak, aby kraj zakryl náplň a okraj ležel přesně na středu. Pak přidejte druhou polovinu náplně a překryjte krajem z druhé strany opět do středu. Obě náplně jsou teď zakryté a uprostřed vznikla prohlubeň, kterou můžete ještě mírně hranou ruky vytvarovat a sem položit třetí, zpravidla tvarohovou náplň.

Popsat balení závinu je trošku krkolomné, ale stačí, když ve videopříspěvku zastavíte na 0:38, kde je dobře patrné, jak si s náplní poradit. Před pečením ještě potřete rozšlehaným vejcem s jedním žloutkem a se lžicí mléka. Pečte na 190 °C asi 30 až 45 minut.

Plitvický štrůdl ale nemusí vypadat přímo takhle. Nesmírně oblíbená je také naplň z třešní a tvarohem. Na jeden kus těsta se dají různé náplně na protilehlé strany a z obou stran se stočí závin do středu obdélníku, kde se tyto „rolády“ setkají. Jsou tak spojené a při řezu je vidět jiná náplň na obou stranách. Takový štrúdl je vyfotografovaný v úvodu článku.