Kuřecí kapsa plněná sýrem podle Pauluse: Rychlá, snadná a naprosto delikátní

Kdo touží po rychle připraveném obědě, nejčastěji sahá po kuřecích prsech. Oblíbená část kuřete je totiž nesmírně chutná, plná bílkovin a zároveň bleskově hotová. Vůbec nejrychleji připravíte kuřecí prsa na pánvi jako steak. Jenže okořeněné a osmažené maso nemusí zaujmout každého a na talíři pak může působit spíše jako nudný pokrm, na jehož chuti se odrazila rychlost jeho přípravy. Ne však naplníte-li kuřecí prsa balkánským sýrem a sušenými rajčaty. Pak se z nich totiž stává lahůdka, kterou ocení naprosto každý.

Kuřecí maso je jedním z nejoblíbenějších druhů masa. A to nejen díky své chuti a nenáročnosti na přípravu, ale také kvůli množství pokrmů, které z něj můžeme vytvořit. Hlavně pak z kuřecích prsou. Skvěle se hodí na řízky, do těstovin, do salátů i jen tak upečená v troubě nebo na pánvi. Steak z kuřecího masa je ale často poměrně suchý, a tak se do jeho přípravy doma pouští jen málokdo.

Kuřecí prsa mohou být i šťavnatá, je ale třeba je správně opéct. Zdroj: shutterstock.com

Jak smažit kuřecí prsa

U kuřecích prsou se mnozí často setkávají s tím, že maso v průběhu pečení či smažení ztratí svou šťávu a je pak poměrně tuhé a suché. A vlastně se není čemu divit. Konzumace špatně propečeného kuřecího masa nám může způsobit nemalé zdravotní potíže, a tak jej většina lidí nechává na pánvi či v troubě podstatně delší dobu, než je nutné, aby měli stoprocentní jistotu, že je maso skrz na skrz hotové. Sice si tímto postupem pojistíte, že se nenakazíte například salmonelou, na druhou stranu se ale spolehlivě připravíte o chuť.

Kuřecí maso a jeho ideální teplota

Při smažení či pečení se proto vyplatí sáhnout po kuchyňském teploměru, který nám pohlídá, kdy je maso stále ještě šťavnaté, a zároveň není zdraví nebezpečné. Ideální teplota uvnitř kuřecích prsou je 77 °C. Jakmile jí dosáhnete, můžete maso s chutí zkonzumovat. Obecně ale platí, že běžnému kousku kuřecího prsu by mělo stačit čtyřminutové smažení z každé strany. A pokud nemáte teploměr, jednoduše maso pro jistotu před servírováním rozřízněte a stav propečenosti zkontrolujte.

Kuřecí prsa plněná balkánským sýrem

Sýr, bazalka a sušená rajčata v kuřecí kapse hrají barvami. Zdroj: Profimedia

Budete potřebovat:

4 kuřecí prsa s kůží

100 gramů balkánského sýru

8 sušených rajčat

hrst čerstvé bazalky

olivový olej

2 větvičky čerstvého rozmarýnu

sůl

pepř

1 stroužek česneku

Postup:

Kuřecí prsa si omyjeme a osušíme papírovou utěrkou. V každém z nich pak s pomocí ostrého nože vytvoříme hlubokou kapsu. Dáváme si přitom pozor, abychom kapsu neprotrhly. Balkánský sýr si nakrájíme na čtyři stejně velké špalíčky. Poté každý kousek sýru vložíme společně se dvěma sušenými rajčaty a dvěma lístky bazalky do každé kuřecí kapsy, kterou následně několika kousky špejle uzavřeme, aby při pečení náplň nevytékala ven. Kuřecí prsa z obou stran osolíme a opepříme.

Na pánvi si rozehřejeme asi dvě lžíce olivového oleje a vložíme do ní kuřecí prsa kůží dolů. Do pánve přidáme také rozmarýn a celý oloupaný stroužek česneku. Kuřecí prsa smažíme zprudka z obou stran tak, aby se na nich vytvořila krásná zlatavá krusta. Když se tak stane, vypneme sporák a přemístíme maso do pekáčku. Zalijeme jej výpekem z pánve a maso vložíme do trouby předehřáté na 160 °C asi na 10 minut. Maso by po této době mělo být krásně propečené, ale zároveň šťavnaté. Zda je maso skutečně hotové, můžete ještě zkontrolovat pomocí kuchyňského teploměru či případným rozkrojením.

Ke kuřecí kapse se skvěle hodí zeleninový salát, vařené brambory, anebo bramborové hranolky.