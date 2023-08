Vydlabejte dužinu rajčat a rozklepněte do nich vajíčko. Vznikne fantastická věc

Jak rychle a chutně zpracovat bohatou úrodu rajských? Vykouzlete během chvilky dokonalý pokrm a připravte plněná rajčata. Máme pro vás recept, a to jak pro vegetariány, tak i pro milovníky masa.

Plněná rajčata jsou naprosto ideální volbou pokrmu, když nemáte zrovna moc času na zdlouhavé vyvařování. A navíc se jedná o pokrm, který je nejen zdravý a plný vitamínů, ale je i lehce stravitelný. Dokonce při jeho přípravě můžete šikovně zpracovat zbylé potraviny v ledničce.

Při přípravě tohoto receptu se totiž vůbec nemusíte omezovat, ale naopak vařte s fantazií. Je možné dodat velkou škálu různých ingrediencí, které máte rádi a chutnají vám. Vhodnou kombinací jednotlivých surovin se z obyčejných rajčat stane na talíři doslova delikatesa, a to nejen svou chutí, ale jistě i vzhledem.

Jak plněná rajčata připravit? Na to se můžete podívat na tomto videu:

Rajčata mají tajemný původ

Pravděpodobně rajčata pocházejí z oblastí Jižní Ameriky, ovšem s jejich pěstováním započali až Aztékové v Mexiku, a to kolem roku 700 n. l. Jejich semena se k nám do Evropy dostala díky mořeplavcům až během 16. století. Už tehdy byla rajčata kromě jiného považovaná za účinné afrodiziakum a ve Francii se jim dokonce říkalo „jablka lásky“.

Na současném trhu dnes existují stovky rajčatových odrůd, které se liší tvarem, barvou i chutí. Jejich využití je přitom opravdu široké, můžete je přidat do nejen do čerstvých zeleninových salátů, ale i do polévek, omáček, nebo je podávat jako přílohu k masu, a to například v dušené či pečené formě.

Rajčata můžete naplnit dle své libosti. Zdroj: Shutterstock.com

Blesková plněná rajčata

K přípravě tohoto receptu si vyberte rajčata větších rozměrů. Nejprve je řádně omyjte a osušte, pak každému rajčeti odřízněte ze strany stopky jeho vršek. Odkrojený 1 a 1,5 cm vysoký konec si odložte stranou. Pak pomocí polévkové lžíce vydlabejte veškerou dužinu a vložte ji do čisté misky. Můžete ji později využít k náplni, anebo ji zužitkovat jinak.

Všechna vydlabaná rajčata nyní můžete začít plnit. Do každého vložte pokrájenou zelenou jarní cibulku, plátek sýra a rozklepněte celé syrové vajíčko. Do zapékací misky, kterou jste předem vymazali olejem, anebo vyložili pečicím papírem poklaďte naplněná rajčata a přiklopte je odříznutými spodky.

Ve výsledku vám vznikne krásný zeleninový pohár. Každé rajče lehce posolte, opepřete, zasypte zelenou cibulkovou natí, zalijte trochou majonézy a přidejte i strouhaný sýr či plátek mozzarelly. V tento moment vložte do předem vyhřáté trouby na 190° a pečte po dobu 20 až 25 minut.

Plněná rajčata jsou výtečná i atraktivní na pohled. Zdroj: DarZel / Shutterstock.com

Rajčata plněná mletým masem

Rajčata omyjte a odkrojte jim „čepičku”, stejně jako v předešlém receptu. Stejně tak vydlabejte u všech kusů dužinu, kterou odložte zatím stranou. Na 1 polévkové lžíci rozpáleného oleje zpěňte najemno nakrájenou cibulku. Jakmile zesklovatí přidejte utřený česnek a mleté míchané maso. Důkladně vše orestujte za stálého míchání, a to do té doby, dokud se maso nezačne oddělovat. Následně můžete přidat vydlabané vnitřky rajčat, pokrájenou čerstvou bazalku, osolte, opepřete a vypněte plotýnku.

Jakmile směs trochu vychladne, můžete jí plnit vydlabaná rajčata. Nakonec je zasypejte trochou strouhaného čedaru a přiklopte uříznutou „čepičkou”, kterou lze připevnit párátky. Následně vložte plněná rajčata na pekáči do předem rozpálené trouby na 180 °C, a to na dobu cca 20 minut.

Tip na závěr

Pečená rajčata lze servírovat jen tak s pečivem či opečeným toustem, ale výbornou přílohou je také bramborová kaše, anebo kopeček voňavé rýže. V každém případě lze tento pokrm využít i jako vhodný a lehký předkrm.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.itesco.cz, www.fresh.iprima.cz