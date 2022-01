Plněná vejce podle naších babiček: Skvělá rychlovka, když vás přepadne návštěva

Nečekaná návštěva může způsobit pořádný chaos. Zatímco se totiž snažíte doma urychleně všechno uklidit a sami sebe zkulturnit, přemýšlíte nad tím, co hostům nachystáte na stůl. A pokud už vám nezbývá čas ještě na návštěvu obchodu, musíte pracovat s tím, co máte v ledničce. Naštěstí zvládnete vytvořit lahodné občerstvení jen z pár surovin, které tam najdete. Plněnými vejci rozhodně nikdo nepohrdne.

Na plněná vejce se v průběhu času už tak nějak pozapomnělo. Lidé je nahradili nejrůznějšími jednohubkami, chipsy, obloženými chlebíčky nebo praženými oříšky. Jenže zrovna v případě, kdy se k vám žene nečekaná návštěva a vy nemáte čas na to naběhnout do obchodu, natož v kuchyni mazat veku, plněná vejce se stanou vaší poslední záchranou. A nutno podotknout, že rozhodně nepůjde jen o nějakou z nouze ctnost. Plněná vajíčka ostatně měly ve velké oblibě už naše babičky. Stačí jen uvařit vejce na tvrdo a následně naplnit nejrůznějšími náplněmi. Hotovo máte během několika málo minut.

Vejce na tvrdo

Při přípravě plněných vajíček je nejdůležitější vejce správně uvařit. Musí být uvařená na tvrdo, ale zároveň nesmí ve vroucí vodě zůstat déle, než je nutné. Žloutek by pak totiž zezelenal, což by se na jednu stranu sice na chuti nijak neprojevilo, ale na pohled by vejce nebyla úplně lákavá.

Nalijeme si do hrnce dostatečné množství studené vody a vložíme do ní požadovaný počet vajec. Přivedeme vodu k varu a vaříme vejce na nižším stupni ještě dalších 5 až 7 minut. Uvařená vejce okamžitě vložíme do ledové vody a necháme je v ní alespoň minutu odpočívat. Díky studené vodě se budou vejce mnohem snáze loupat. Jakmile jsou vejce oloupaná, můžete se pustit do přípravy náplně.

Klasická plněná vejce podle našich babiček

Plněná vejce můžete servírovat na listech salátu. Zdroj: Profimedia

Budete potřebovat:

6 vajec

60 g majonézy

1 lžičku octa

1 lžičku plnotučné hořčice

sůl

pepř

mletou sladkou papriku

Postup:

Uvařená a vychladlá vejce rozkrojíme na dvě poloviny a z každé z nich odstraníme žloutek. Žloutky si dáme do větší mísy a utřeme je s majonézou, octem a plnotučnou hořčicí, osolíme a opepříme. Směsí pak s pomocí cukrářského sáčku, případně lžičkou, plníme jamky po žloutkách a nakonec naplněná vejce lehce zasypeme mletou paprikou.

Vejce plněná žloutkovou pěnou se sýrem

Budete potřebovat:

6 vajec

20 g změklého másla

100 g nastrouhaného tvrdého sýru (gouda, eidam…)

1 lžičku plnotučné hořčice

sůl

pepř

mletou papriku

Postup:

Na tvrdo uvařená vejce překrojíme napůl a opatrně z nich odstraníme žloutky. Ty utřeme se sýrem, máslem, hořčicí, trochu soli a pepře. Vaječnou směsí naplníme bílky a plněná vejce ozdobíme špetkou mleté papriky. Podáváme s čerstvým pečivem.

Plněná vejce se šunkou a nivou

Plněná vejce můžete ozdobit mletou paprikou anebo třeba pažitkou. Zdroj: Profimedia

Budete potřebovat:

4 na tvrdo vařená vejce

50 g nivy

50 g másla

50 g šunky

sůl

pepř

Postup:

Z rozkrojených vajec odstraníme žloutky, které utřeme s nastrouhaným sýrem, nastrouhanou šunkou a měkkým máslem. Směs případně podle chuti dosolíme a dopepříme. Plněná vejce můžeme ještě dozdobit kapkou majonézy anebo nakrájenou ředkvičkou. Vejce krásně vyniknou na talíři vystlaném listy hlávkového salátu.