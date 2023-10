Jak si z běžných surovin udělat fantastickou večeři? Poradíme vám parádní recept na bramborové palačinky, po kterých se bude olizovat celá rodina. Podívejte.

Když slyšíte slovo palačinky, co se vám první vybaví? Palačinky s čokoládou, s babiččinou domácí marmeládou, s různými polevami, se šlehačkou, se zmrzlinou? Zkrátka sladké na milion způsobů. Chtěli byste nějak oživit svou kuchyň, ale na sladké palačinky zrovna chuť nemáte, už vám došly nápady a v ledničce navíc máte pouze základní suroviny každé domácnosti? I z těch se dají vytvořit magie na talíři, uvidíte. Stačí vám jen brambory, koření, cibule, vejce a mouka. Tento recept skrývá kouzlo ve své jednoduchosti a platí u něj již milionkrát ověřené pravidlo, že méně je někdy více. Všechny suroviny stojí jen pár korun, jsou dostupné v kterémkoliv supermarketu, trhu, potravinách a na chuti levnost pranic neubírá.

Video návod, jak připravit tyto skvělé slané palačinky najdete na tomto Youtube videu:

Zdroj: Youtube

Začíná se s vejci

Jako první vytáhněte hrnec, či kastrol a vložte do něj čtyři až pět vajec. Poté do hrnce přilijte vodu a nechte vejce vařit. Krabičku s vejci však ještě neodkládejte, jelikož vám poslouží ještě dvě, která rozkřápněte do misky. Přidejte k nim jednu lžičku soli a půl lžíce mleté papriky a sušeného mletého česneku. Zamíchejte a postupně během míchání přilévejte mléko. Celkově by ho mělo být 350 mililitrů. Přidejte 150 gramů mouky. Pomocí metličky či vidličky promíchejte tak, aby vám vznikla načechraná směs bez žmolků.

close info Profimedia zoom_in Vajíčka, bramborovou směs a mouku promíchejte.

Přidejte brambory

Oloupejte 2 brambory a pomocí struhadla je nastrouhejte na takové menší nudličky. Jakmile budete mít hotovo, hned přidejte do těsta. A opět vše důkladně promíchejte. K ruce si vezměte jarní cibulku a nakrájejte na malé kroužky. Opět vhoďte do misky s těstem a míchejte.

Nyní se přesuňte k pánvi, zapněte pod ní jemný oheň, aby se rozpálila a jemně ji potřete olivovým olejem. Na pánev přidejte těsto a přikryjte pánev pokličkou. Průběžně kontrolujte, a až bude vaše palačinka na jedné straně dozlatova opečená, otočte ji. Tento postup opakujte, dokud vám nedojde těsto.

close info Profimedia zoom_in Bramborové palačinky jsou levné, rychlé na přípravu a chutnají skvěle.

Jednoduchá, chutná náplň

Nyní nakrájejte jednu bílou cibuli, ať už na proužky, nebo na kostičky, můžete si vybrat vámi preferovaný postup. Na pánvi si pak rozpusťte máslo, na kterém cibuli osmahnete.

Pak si vezměte vaše vejce, která jste vařili na začátku. Opatrně z nich oloupejte skořápku a dejte je do menší misky. K vejcím pak přidejte i osmahnutou cibuli a nastrouhejte k nim 100 gramů sýra. Poté pomocí vidličky či šťouchadla na brambory vaši náplň rozšťouchejte. Posypte špetkou soli a podávejte jako palačinkovou náplň. Zarolujte a vychutnejte si večeři pro celou rodinu za pár korun.

