Vyrobte pro koledníky vlastní „kindervejce“ s překvapením. Děti se zblázní

K Velikonocům patří tradiční malování a zdobení vajíček. Chcete být letos originální? Připravte si pro koledníky plněné čokoládové vajíčko. Udělá určitě radost i vašim dětem a můžou je s vámi vyrábět. Rozjeďte to na svátky i s čokoládou a chybět nebude ani překvapení uvnitř.

Čokoládová vajíčka nemusí být určena pouze koledníkům a malým dětem, mohou být i chutným dezertem pro rodinné velikonoční návštěvy, které vrátí dospělé zpět do dětských let. Příprava sladké mňamky je jednoduchá, takže ji s vámi zvládnou i děti. A hlavně? Plněné čokoládové vajíčko chutná přímo pohádkově!

Tajemný obsah vajíčka je vždy vzrušující

Kdo by nemiloval čokoládová vajíčka s překvapením. Vždy je to zábava nejen pro děti, ale i pro dospělé. Nejlepší je však moment překvapení, co je asi uvnitř. Stejné napětí ve vás i ostatních strávnících vyvolá čokoládové velikonoční vajíčko. Půjde zde především o uspokojení chuťových buněk. A přesně taková vajíčka si můžete připravit i doma. Z čokolády a náplní, které máte v oblibě.

V předem připraveném hrnci si rozehřejte ve vodní lázni čokoládu a ponořte do ní na chvíli polovinu obaleného vejce bez úvazu. Zdroj: shutterstock.com

Za hodinku máte hotovo

Výroba čokoládových plněný vajíček doma nezabere ani moc času. Pokud chcete, aby ve výsledku vajíčko vypadalo krásně a jako od profesionála, postačí vám tak hodina vašeho volného času.

Co budete potřebovat

čokoláda

vejce

mikrotenový sáček

provázek/gumička

oblíbená náplň

K výrobě si pořiďte jakoukoliv oblíbenou čokoládu, jen by měla být čistá, bez přidaných oříšků či dalších jiných surovin. Vejce vždy vyberte co nejsouměrnější, ve výsledku budou čokoládové korpusy vypadat lépe a čokoláda se k sobě bude lepit mnohem jednodušeji.

Jak a čím začít

Nejprve si nachystejte model, na kterém budete čokoládové vajíčko tvořit. Použijte k tomu vajíčko, které zabalíte do mikrotenového sáčku. Udělejte to tak, aby byla jedna jeho strana igelitem těsně a rovnoměrně obtažená a na druhé straně sáček pomocí provázku nebo gumičky stáhněte a zavažte.

Čokoládová fáze

V předem připraveném hrnci si rozehřejte ve vodní lázni čokoládu a ponořte do ní na chvíli polovinu obaleného vejce bez úvazu. Jakmile smočené vajíčko vyndáte, podržte jej chvíli ve vzduchu, než čokoláda ztvrdne. Poté můžete opatrně celou čokoládovou polovinu sejmout z modelu. Půlek si nadělejte tolik, kolik potřebujete. Nakonec si folii přendejte na druhou stranu vajíčka a vyrobte si stejným způsobem druhé poloviny vajec ve stejném počtu.

Právě nastává nejkreativnější fáze, kterou můžete způsobit totální ohromení všech, co dobrotu okusí. Zdroj: shutterstock.com

Naplňte překvapením

Právě nastává nejkreativnější fáze, kterou můžete způsobit totální ohromení všech, co vaši dobrotu okusí. Jestliže děláte vejce pro děti, můžete čokoládový korpus naplnit lentilkami, gumovými medvídky, čtverečkem jiné čokolády nebo ořechy či sušeným ovocem. Pokud budete chtít vyrobit variantu pro dospělé, nemusíte se bránit ani kapce sladkého alkoholu.

Lepení čokoládového korpusu

Jakmile máte vajíčko naplněno, je potřeba slepit obě poloviny k sobě. Vezměte si nůž a nahřejte ho nad horkou vodou nebo pomocí zapalovače. Potom s ním rychle rozpusťte okraje jedné z poloviny vajec a přiložte jej k druhé. Díly k sobě jemně přitiskněte a lehce zahlaďte spáru. Vajíčka můžete nechat jen tak, anebo je velikonočně nazdobit, zabalit do ozdobného papíru nebo polít rozdílnou barvou čokolády.

Zdroje: www.onetv.cz, www.kreativita.info, www.cs.uma-beauty.com