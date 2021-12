Plněné ořechy podle našich babiček. Připomeňte si vánoční chuť dětství.

Skrýváte ve svých kuchařských knihách takové poklady jako jsou rodinné recepty, které se předávájí z generace na generaci? Receptury na vánoční cukroví, jaké pekly naše babičky, se musí střežit obzvlášť.

Nic totiž nevyvolá lepší vzpomínky na dětství, než chuť babiččina jídla či kousku domácího cukroví. Které je vaše nejoblíbenější? Pokud mezi ně patří plněné ořechy, vyzkoušejte recept našich babiček.

Ořechy prosívají nejen našemu mozku

Základem receptu jsou vlašské ořechy, které lidé využívají od pradávna nejen pro jejich skvělou chuť, ale také kvůli zdraví prospěšným látkám. Jádro vlašského ořechu už svým vzhledem, který připomíná lidský mozek, tak trochu naznačuje, že pravidelnou konzumací si můžete pomoci při potížích s nervovou soustavou. Ořechy mají však mnoho dalších zdravotních benefitů, jsou skvělým zdrojem energie pro tělo, podporují zdraví srdce, pomáhají snižovat hladinu špatného cholesterolu. Pokud trpíte vysokým tlakem, potřebujete posílit kosti, zdravou pokožku, vlasy a nehty a dobře spát, vlašské ořechy by měly být pravidelnou součástí vašeho jídelníčku. Pomáhají i při problémech s neplodností, snižují záněty v těle a prospívají zraku.

Správným uskladněním můžete prodloužit trvanlivost vlašských jader. Zdroj: Shutterstock

Jak ořechy skladovat?

Vyloupaná jádra vložte do uzavíratelné a suché nádoby, ideálně sklenici. Takto vám při pokojové teplotě vydrží zhruba 3 týdny. V lednici vydrží podstatně déle, a to 2 až 3 měsíce. Nestihnete zracovat velké množství vyloupaných jader? Zavakuujte je do sáčku a vložte do mrazáku - bez problémů je můžete použít i za rok. Věděli jste, že jádra vlašských ořechů je možné i zavařit? Postup je obdobný jako u ovoce, stačí sklenici naplnit až po okraj, dobře uzavřít a sterilizovat v zavařovacím hrnci s vodou asi 15 až 20 minut od bodu varu. Sklenice by měly být ve vodě ponořené do poloviny své výšky. Poté je z hrnce vyjměte, otočte dnem vzhůru a nechejte vychladnout.

Naložte ořechy do medu

Skutečnou lahůdkou jsou ořechy naložené v medu, i tak prodloužíte jejich trvanlivost. Med lehce zahřejte na nízkou teplotu, mezitím naplňte vysterilizované sklenice vlašskými jádry a pak je medem zalijte tak, aby byla zcela ponořená. Uzavřete víčkem a skladujte v suchu a na tmavém místě. Taková sklenice plná zdraví může být i vhodným vánočním dárkem.

Kombinace medu a ořechů je nejen lahodná, ale i zdravá. Zdroj: Shutterstock

Náš tip: Čaj ze skořápek

Vlašské ořechy mají tu výhodu, že je lze zpracovat celé, a to včetně skořápek. Ty vám mohou pomoci, pokud vás trápí suchý i vlhký kašel. Jak na to? 10 kusů skořápek zalijte 500 ml studené vody a nechejte přes noc vylouhovat. Druhý den přiveďte k varu a vařte minimálně 3 minut. Čaj přeceďte ideálně přes plátýnko a je hotovo. Oslaďte medem, který léčebný proces zesílí. Čaj pijte 3x denně po dobu několika dnů.

Plněné ořechy podle našich babiček

Suroviny:

350 g hladké mouky

210 g mletého cukru

140 g mletých ořechů

280 g másla

1 lžička strouhané citronové kůry

½ lžičky perníkového koření

1 žloutek

Na krém:

100 g másla

100 g moučkového cukru

40 g vlašských ořechů

rum dle chuti

Postup:

Mouku prosijte na pracovní plochu a přidejte cukr. Ořechy nastrouhejte a přisypte k sypkým ingrediencím. Máslo nechte při pokojové teplotě změknout, poté jej nakrájejte na plátky a přidejte k ostatním surovinám. Na závěr přidejte citronovou kůru, perníkové koření a žloutek. Vypracujte hladké těsto, které zabalené potravinové folie nechte odpočívat v lednici asi 2 hodiny.

Mouku před zpracováním dobře prosijte. Zdroj: Shutterstock



Odleželé těsto následně namačkeje do formiček, nezapomeňte vytvarovat prohlubeň na krém. Rozložte na plech a pečte ve vyhřáté troubě na 160°C asi 8 až 10 minut.



Mezitím si připravte krém. Máslo pokojové teploty vyšlehejte do světlé a nadýchané pěny. Přisypejte cukr, rozmixované vlašské ořechy a trochu rumu. Hotový krém naplňte do cukrářského zdobicího sáčku s úzkou špičkou a naplňte polovinu ořechových korpusů. Druhou polovinou je přiklopte. Hotové ořechy skladujte v chladu a suchu.

Podávejte lehce posypané moučkovým cukrem. Zdroj: Shutterstock

Zdroje: www.toprecepty.cz,www.jaktak.cz catandcook.cz