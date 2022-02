Plněné papriky podle Zdeňka Trošky: Recept lepší, než mají skuteční šéfkuchaři

Plněné papriky si většina z nás představí s rajskou omáčkou, ale existují stovky receptů z celého světa, ve kterých má plněná paprika hlavní slovo. My dnes nebudeme cestovat nijak daleko, protože si připravíme recept podle režiséra Zdeňka Trošky.

Plněná paprika se stala tradičním jídlem ve Španělsku, kam papriky přivezl Kryštof Kolumbus, který se sice narodil v Itálii, ale zemřel ve španělském městě Valladolid. Náplň do paprik se různí podle národnosti, převládá většinou maso. Samozřejmě je ale i mnoho náplní vegetariánských. Do paprik se přidává sýr, strouhanka i vajíčka, jednoduše se fantazii meze nekladou.

„Naše“ plněné papriky s rajskou omáčkou se nejspíš inspirovaly těmi z Balkánu a Maďarska.

My vám dneska prozradíme recept Zdeňka Trošky, ve kterém rajskou omáčku a knedlíky budete ale hledat marně.

Plněné papriky mohou mít nejrůznější náplň. Třeba i jáhly! Zdroj: Shutterstock.com / Nataliya Arzamasova

Plněné papriky podle Zdeňka Trošky

Suroviny:

500 g mletého masa (1:1 hovězí a vepřové)

3 lžíce hladké mouky

sůl

pepř

koření „gyros“

slanina

bazalka

oregáno

sladká i pálivá paprika (koření)

6 vajíček

7 - 8 kousků zelené papriky

5 rajčat

olej

Mleté maso do paprik by mělo obsahovat jak hovězí, tak vepřové. Zdroj: Shutterstock.com / Nitr

Jak na plněné papriky

Mleté maso si osolte, přidejte pepř a veškeré koření. Posypte hladkou moukou a důkladně směs promíchejte.

Papriky zbavte jádřinců, omyjte vodou a papriky naplňte masovou směsí.

Slaninu pokrájejte na drobné nudličky, rozškvařte ji na pánvi a rozprostřete do pekáčku (velikost pekáčku vyberte podle počtu a velikosti paprik). Na slaninu položte naplněné papriky, do pekáčku přilijte trochu vody a pečte v troubě do stáhnutí paprik. V tu chvíli vložte mezi jednotlivé papriky čtvrtky rajčat a vraťte opět do trouby. Nyní budete čekat na stáhnutí rajčat. Jakmile se tak stane, vlijte do pekáčku rozmíchaná vejce a ještě na pár minut dejte zapéct.

Vhodnou přílohou jsou brambory a tatarská omáčka.

Domácí tatarka

Abyste doladili jídlo k úplné dokonalosti, připravte si domácí tatarskou omáčku, rozhodně nebudete litovat a nečeká vás nic složitého!

Budete potřebovat menší cibuli, 100 g majonézy, střední sterilovanou okurku, lžíci plnotučné hořčice, několik kapek worcesterové omáčky, pepř a sůl.

Okurku s cibulí si nakrájejte najemno a přidejte vše ostatní. Důkladně promíchejte a je hotovo.

Zdroje: www.recepty.cz, www.jimeto.cz, www.toprecepty.cz