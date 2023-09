Nedáte dopustit na klasické plněné papriky, ale po očku pokukujete i po jiných receptech? Plněné papriky, ale také další zelenina, jsou pochoutkou typickou nejen pro českou kuchyni. Obdobné recepty najdete také v turecké či středovýchodní kuchyni. Tento je bulharský, zkuste ho, je vynikající.

Báječná plněná zelenina

Mezi paprikami, které jsou po očištění vyloženě jako dělané pro naplnění, se v Bulharsku směs masa a rýže či jen kořeněná rýže plní také do vydlabaných drobných lilků, cuket i brambor, náplň je možné také balit do vinného nebo zelného listu.

To už však trochu odbíháme od paprik, které se u nás i jižních sousedů vaří či pečou velmi podobným způsobem. Ochutnali jste plněné papriky v Bulharsku nebo vás zajímá, jak se tam vaří? Papriky se nejčastěji připravují ve vlastní šťávě nebo rajské omáčce, nicméně tento recept je jiný.

Vyzkoušejte recept, který v Bulharsku najdete v menu jako Palnena čuška, tentokrát však v bílé omáčce a s rýžovou náplní bez masa.

Zdroj: Youtube

Papriky plněné masem a rýží s bešamelovým přelivem

Jak na papriky s masem? Jak už bylo řečeno, receptů tohoto typu je habaděj. S masem, bez masa, s omáčkami i bez. Příprava se může od našeho způsobu velmi lišit. Může vypadat i takto.

V pánvi na oleji osmahněte najemno nakrájenou cibuli a mrkev. Až se začne zelenina barvit do růžova, přidejte 400 g mletého vepřového masa, míchejte a restujte zhruba 10 minut. Poté přidejte nastrouhané nebo na velmi jemné kousky pokrájené rajče a po chvíli vmíchejte dvě lžíce rýže. Dochuťte lžičkou červené papriky, půl lžičkou koriandru, špetkou černého pepře a soli. Přilejte vodu, aby se směs nepřipalovala a rýže se mohla mírně povařit, zahřívejte ještě zhruba 5 minut.

Touto směsí pak naplňte osm paprik, mohou to být i kapie, nejčastěji se ale používají bílé, zelené nebo červené špičaté papriky. Naplněnou zeleninu uložte do pekáčku, podlijte troškou vody, přikryjte alobalem nebo poklicí a v troubě předehřáté na 180 °C pečte až do změknutí.

Připravte si mezitím bešamelovou omáčku z 80 g rozpuštěného másla, do kterého vmícháte 2 polévkové lžíce mouky. Po krátkém prosmažení přilejte po částech a za stálého kvedlání 600 ml mléka. Přiveďte pomalu k varu a nechte zhoustnout. Omáčku dochuťte muškátovým oříškem, solí a pepřem. Takto připravenou omáčkou po upečení polijte papriky a podávejte s rýží nebo přílohou podle vašich představ.

close info Profimedia zoom_in Připravit bešamel je velmi snadné.

Papriky bez náplně v bešamelu

V Bulharsku je kombinace paprik a bešamelu oblíbená natolik, že se z nich připravuje i jednoduché jídlo bez nutnosti papriky plnit. Jak na to?

Dejte očištěné papriky upéci na 250 °C a na zhruba 20 minut. Mezi tím připravte jednoduchou omáčku z ořechu másla rozpuštěného na pánvi, přidejte do něj propasírovaný česnek, mírně osmahněte a přilejte i jednnu celou smetanu. Nechte směs dobře prohřát, dochuttě ještě špetkou soli. Na úplný konec vmíchejte a nechte rozpustit hrst nastrouhaného eidamu. Do omáčky přidejte nakrájené nebo natrhané upečené papriky a je hotovo!

Zdroje: jenata.blitz.bg, gurman.zoznam.sk