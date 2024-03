Co takhle dát si plněné papriky? Jde o vynikající klasiku, která se ale dá se připravit růrzně. Někdo rád omáčku rajskou, jiný víc paprikovou. Náplň může být také ze sýra a špenátu. Kterou si dáte vy?

Je libo plněné papriky?

Plněné papriky jsou bezva jídlo, které si zaslouží čas od času projev obdivu. To není žert! Existuje celá řada receptů, a když se na věc správně podíváte, může jít o docela zdravé jídlo. Navíc, držíte-li dietu nebo pokud prostě chcete trochu odlehčit jídelníček od příloh, plněné papriky můžete rozhodně slupnout jen tak. Dáte-li si záležet, omáčka může být plná zeleniny i chutí, ale ani recept na nádivku není jen jeden. Kolik receptů na plněné papriky znáte vy?

Takto dělá plněné papriky v rajčatové omáčce Roman Paulus. Tento i mnohé další recepty najdete na YouTube kanálu Kuchyně Lidlu.

Zdroj: Youtube

Nebojte se improvizovat. Recept na papriky není jen jeden

Tak to by byla klasická plněná paprika. Nebo se u vás dělá jinak? Určitě je třeba zmínit, že ne vždy se používají k plnění kapie a je jisté, že jejich chuť je poměrně sladká. V některých rodinách se naopak používají šťavnaté a nesladké zelené či bílé špičaté papriky. Ty bílé však nebývají k mání po celý rok.

S čím si můžete v receptu dál pohrát? Rozhodně s omáčkou. Proti rajské samozřejmě není třeba nic namítat, ale zeleninovější a také pořádně hustou omáčku bohatou na chutě připravíte z jemně nakrájené cibule, stroužku česneku, krájených paprik a následně i přidaných rajčat. Ke koření můžete přisypat také trochu mleté sladké papriky. Vše nechte dobře podusit. Chcete-li přidat na výraznosti, vmíchejte ještě i lžíci protlaku, pro zjemnění naopak trochu smetany.

Do náplně přidává Roman Paulus máčené pečivo, nicméně možné je také přidat trochu rýže. Pokud se bojíte o její dostatečné provaření, pak ji můžete mít i předvařenou, ale obyčejně v tom není vůbec žádný problém. Rýže a maso bez pečiva vytvoří po uvaření nádivku významně tužší, ale pokud se rozhodnete mít jídlo bez dalších příloh, pak to vůbec nevadí, když je nádivka víc na zkus.

Papriky plněné špenátem a sýrem

Jinou zajímavou a velmi rychlou verzí jsou také plněné papriky s nádivkou z tvarohového sýra typu ricotta a špenátu. Jsou opravdu dobré, ale velmi syté. Na přípravu se tentokrát hodí 4 sladší velké papriky, ale pro obměnu můžete někdy použít i mírně pikantní druhy.

Tyto papriky je lepší rozříznout na dvě poloviny podélně. Sýr pak po zapečení udělá jemnou krustu. Protože půjde o sýr tvarohový a měkký, nebude třeba dlouhé zapékání a paprikové lusky je nutné částečně upéci dopředu.

Do zapékací misky nebo hlubokého plechu dejte trochu olivového oleje, několik rozkrojených nebo malých cherry rajčat v celku, jemně osolte, opepřete a pečte v troubě na 190 °C zhruba 10 minut. Papriky by měly být měkčí, ale také by měly stále držet tvar.

Na nádivku si připravte asi 4 hrnky čerstvého špenátu, který krátce orestujete s jemně nakrájenou cibulkou a česnekem na trošce olivového oleje. Špenát významně zmenší svůj objem, ale to je úplně v pořádku. Pánvičku následně stáhněte z plotny a až obsah trochu vychladne, přimíchejte 2 hrnky tvarohového sýra nebo přímo ricotty, jedno vejce, čerstvou bazalku, špetku chilli a pro šmrnc i nastrouhanou kůru z půlky citronu. Vše dobře promíchejte a nachystejte se na plnění.

Z trouby vytáhněte částečně upečené papriky, naplňte je připravenou směsí a posypejte troškou strouhaného parmezánu. Nakonec vraťte do trouby na zhruba 5 až 8 minut a je hotovo!

