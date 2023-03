Plundrové těsto: Neutrácejte za drahé croissanty, zvládnete je doma za pár korun

Francouzské croissanty, různé plněné rolky anebo třeba skvělé čokoládové šneky patří k těm vůbec nejoblíbenějším druhům pečiva. Často ale v dobré pekárně vyjdou na ne příliš hezké peníze. Naštěstí si je však můžete připravit sami doma. A to z plundrového těsta. Jeho výroba je sice časově náročnější, rozhodně ale stojí za to.

Plundrové těsto patří k těm nejnáročnějším těstům vůbec. Ne že by vyžadovalo od kuchaře nějaké zvláštní schopnosti a dovednosti, ale je velmi obtížné časově. Zároveň je jeho válení tak trochu piplačka. Rozhodně se ale vyplatí úsilí i čas do plundrového těsta investovat. Odměnou vám totiž bude dokonalé pečivo. A na domácí croissant nebo čokoládovou rolku zkrátka nic nemá!

Co je to plundrové těsto

Plundrové těsto není žádnou velkou neznámou, i když možná někteří jeho název nikdy neslyšeli. Určitě už ale výrobky z něj jedli. Jde vlastně o klasické kynuté těsto, do kterého se po vrstvách rozválí máslo. To pak v těstě vytvoří několik tenoučkých vrstviček, díky čemuž je po upečení právě například croissant tak krásně nadýchaný a zároveň má plnou máslovou chuť. Dalo by se říct, že plundrové těsto je něco mezi kynutým a listovým těstem. A bere si přitom výhody obou z nich. Péct se z něj dá celá řada dobrot. Například zmíněné čokoládové rolky, ovocné plundry, pudinkové šneky a další.

Plundrové těsto připomíná těsto listové. Zdroj: Shutterstock

Klasické kynuté těsto

Základním kamenem plundrového těsta je klasické kynuté těsto. Na něj si nachystejte kvásek tak, že si do 50 gramů plnotučného mléka rozdrobíte 21 gramů droždí a přidáte 30 gramů cukrů. Jakmile kvásek vzejde, vlijte jej do mísy, ve které jste si společně smíchali 600 gramů mouky, 30 gramů cukru, 12 gramů soli, 180 gramů vody a 130 gramů plnotučného mléka. Všechno společně vymíchejte v pevné těsto, které přikryjte utěrkou a nechte jej na teplém místě kynout alespoň 45 minut.

Máslo na plundrové těsto

A zatímco bude těsto kynout, je třeba si nachystat máslo, které budete do těsta válet. Položte si na pracovní plochu dostatečně velký kus pečicího papíru a do jeho prostředku umístěte 400 gramů másla. Máslo přikryjte dalším kusem pečicího papíru a rozválejte ho ve větší obdélník. Až budete mít hotovo, vložte máslo v papíru do chladničky alespoň na 10 minut.

Jakmile se naučíte plundrové těsto, nemusíte už nikdy chodit do pekárny. Zdroj: Shutterstock

Po deseti minutách si rozválejte kynuté těsto tak, aby z něj byl ještě větší obdélník než je obdélník másla. Máslo pak vložte doprostřed těsta a přehněte jej tak, jak je zobrazeno ve videu. Celý postup pak asi šestkrát zopakujte. A nakonec už se můžete pustit do výroby toho, co máte nejraději. Například do oněch croissantů nebo krémových šneků.