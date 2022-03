Plundrové těsto: Zapomenutá vynikající vychytávka našich babiček

Croissanty, čokoládové rolky anebo třeba lehounké taštičky plněné meruňkami nebo jablky patří k těm vůbec nejpopulárnějším druhům pečiva. Jsou upečené z naprosto neodolatelného nadýchaného těsta, kterému se říká plundrové. Jeho příprava sice nepatří mezi ty nejjednodušší, ale se správným postupem se podaří naprosto každému. Přestaňte v pekařství utrácet velké peníze za své oblíbené kousky pečiva a připravte si je za pár korun doma!

Naše prababičky na něj nedaly dopustit a pečivo z plundrového těsta připravovaly poměrně často. V dnešní době, kdy je možné zakoupit nadýchané croissanty anebo šneky jednoduše v obchodě, se ale do válení plundrového těsta doma pouští jen málokdo. A vlastně se není čemu divit. Připravit totiž tento druh těsta je poměrně složité. Jenže právě zmíněné croissanty, zvláště ty nešizené, stojí v obchodě nemalé peníze. Rozhodně se tedy vyplatí oprášit starý recept a připravit si své oblíbené pochoutky ve své kuchyni. Udělat plundrové těsto vyžaduje jistou dávku píle a trpělivosti, výsledek ale stojí za to.

Listové těsto je krásně nadýchané, oproti plundrovému ale poměrně tvrdé. Zdroj: Shutterstock

Plundrové těsto vs. listové těsto

Listové těsto zná asi naprosto každý. V dnešní době se dá zakoupit v každém obchodě, čímž je práce s ním ještě jednodušší. Listové těsto se v průběhu pečení nafukuje, a tak je pečivo krásně nadýchané a lehké. Jenže je po upečení jen křupavé, není úplně jemné a dost drobí. Na druhou stranu plundrové těsto tvoří dokonalý balanc mezi klasickým kynutým těstem a listovým těstem. Vlastně perfektně tato dvě těsta spojuje. Nabízí krásnou nadýchanost listového těsta a zároveň je úžasně měkoučké jako těsto kynuté. Jeho příprava je poněkud složitější, rozhodně ale za vynaložený čas (a možná i nervy) stojí.

Recept na plundrové těsto

U plundrového těsta jde o to, aby bylo kynuté těsto dobře proložené pláty másla. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

400 gramů polohrubé mouky

250 mililitrů mléka

2 vejce

20 gramů droždí

2 lžíce cukru

špetku soli

250 gramů másla

100 gramů hladké mouky

Postup:

V první řadě společně propracujeme máslo se 100 gramy hladké mouky. Pak ho vložíme mezi dva kousky papíru na pečení a rozválíme ho na čtverec o rozměru zhruba 10 x 10 centimetrů. Dáme ho zatuhnout do lednice a pustíme se do přípravy těsta. Čtyři lžíce vlažného mléka rozmícháme s droždím, lžičkou cukru a také lžicí mouky. Směs překryjeme a dáme na asi dvacet minut do tepla, aby vzešel kvásek. Poté ve velké míse promícháme zbytek mouky, zbytek cukru a špetku soli. Přidáme vejce, mléko, kvásek a všechno společně vypracujeme v hladké těsto, mísu přikryjeme utěrkou a dáme těsto do tepla kynout.

Kynutí trvá zhruba 45 minut. Těsto přendáme na moukou posypanou desku a vyválíme z něj větší čtverec. Do jeho prostředku vložíme čtverec z másla a mouky, přes ten přehneme ze všech stran těsto, které opět rozválíme. Těsto složíme jako psaníčko a vložíme ho na 20 minut do chladničky. Následně jej vyndáme, opět z něj vyválíme čtverec a ten znovu složíme jako psaníčko. Tento postup ještě asi třikrát zopakujeme. Nakonec je těsto připravené a můžete s ním nakládat podle svých představ. Můžete z něj tvořit například croissanty anebo plněné kapsy. Fantazii se meze nekladou.