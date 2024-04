Edvard Beneš byl československým prezidentem. Jaké bylo jeho oblíbené pečivo? Byly to kupodivu jednoduché plzeňské rozpíčky. Zkuste si je udělat doma, jejich příprava je rychlá a jsou neodolatelné.

Zajímalo vás někdy, jaké jídlo měly rády určité historické osobnosti? Co třeba jedli prezidenti za první republiky? Tak u Edvarda Beneše již tápat nemusíte.

Jeho milovaným pečivem totiž byly plzeňské rozpíčky. Jejich příprava je kupodivu jednoduchá, takže si můžete udělat oblíbené pečivo bývalého československého prezidenta i ve vaší kuchyni. Podívejte se, jak na to.

Video, jak udělat dušenou mrkev s rozpeky, najdete na Youtube kanále Kouzlíme v kuchyni:

Zdroj: Youtube

Plzeňské rozpíčky

Jako první je potřeba, abyste si vypracovali těsto. Do mísy či hrnce nalijte 250 mililitrů mléka, přidejte 70 gramů rozpuštěného másla a stejné množství krupicového cukru. Dále přidejte špetku soli, 1 vejce, 500 gramů hladké mouky, 20 gramů čerstvého droždí a vše poctivě zamíchejte.

Vypracujte těsto a nechte ho vykynout. Poté jej rozválejte tak, aby těsto mělo tloušťku zhruba půl centimetru. Nyní začněte vykrajovat kolečka. Ta by měla mít průměr zhruba 10 centimetrů.

close info Profimedia zoom_in Rozpíčky naplněné povidlovou náplní z okrajů potřete bílkem a přeložte je. Dávejte si pozor, aby se vám spojené kraje nerozlepily.

Nyní si připravte náplň. Do hrnce přilejte trochu mléka a nechte jej vařit. Poté do mléka nasypte 150 gramů mletého máku a uvařte na hustou kaši. Podle chuti pak můžete přisypat skořici. Oslaďte moučkovým cukrem a přidejte 4 vrchovaté lžíce povidel.

Vše pořádně promíchejte a náplň máte hotovou. Teď doprostřed každého kolečka dejte lžíci náplně. Do malého hrnečku či misky rozklepněte vejce a rozdělte žloutky od bílků. Až budete mít všechny kolečka naplněna, jejich okraje potřete bílkem, dále jej zabalte, aby byla náplň zakryta těstem a přitiskněte k sobě okraje.

Vyskládejte rozpíčky na pečicí papír připravený na plechu, a než je dáte do trouby, nechte ještě čtvrt hodinky kynout.

Výtečné pečivo

1 lžicí mléka smíchanou se žloutkem, který jste si rozdělili od bílků, potřete nakynuté rozpíčky, a následně vložte do trouby vyhřáté na 200 stupňů celsia. Pečte dozlatova, mělo by to trvat zhruba 10 až 15 minut. A máte hotovo. Už jen stačí dát vychladnout a posypat zlaté hořejšky rozpíčků cukrem smíchaným se skořicí.

Zdroje: www.toprecepty.cz, kucharka.cbmonitor.cz