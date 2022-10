Fantastické retro saláty na chlebíčky: Pochoutkový, vlašský a gothaj

Chystáte se svým hostům připravit chlebíčky, ale přemýšlíte, čím je ozdobit? Vsaďte na osvědčené recepty, se kterými vedle rozhodně nešlápnete a všem se trefíte do chuti. Pochoutkový, vlašský a gothaj salát patří mezi absolutní klasiky.

Dávno předtím, než si svou popularitu získaly například pomazánky ze sušených rajčat, červené řepy anebo nejrůznější druhy hummusů, všem oslavám a sešlostem kralovaly chlebíčky namazané oblíbenými druhy salátů. A retro recepty, podle kterých se tyto saláty připravovaly, si rozhodně zaslouží své čestné místo i nyní. Vraťte se zpátky v čase a vychutnejte si dobroty z dob socialismu.

Vlašský salát

Klasický „vlašák” zdaleka nebyl jen ozdobou chlebíčků, ale mnozí si na něm pochutnávali i jen tak s rohlíkem. Tento salát byl před lety skutečně populární a připravoval se takřka v každé domácnosti.

Vlašský salát je absolutní klasikou. Zdroj: Shutterstock

Začněte tím, že si na kostičky nakrájíte 230 gramů šunkového salámu. Ten můžete pochopitelně nahradit i šunkou, původní recept ale hovoří právě o šunkovém salámu. K salámu přidejte 90 gramů na kostičky nakrájených sterilovaných okurek, 20 gramů sterilovaného hrášku, 30 gramů uvařeného celeru, 50 gramů uvařené mrkve a 30 gramů plnotučné hořčice. Do mísy ještě poputuje 350 gramů uvařených salátových brambor, 1 lžíce worcestrové omáčky a 200 gramů majonézy. Salát lehce osolte, opepřete a přidejte do něj ještě jednu větší lžíci octu. Všechno společně dobře promíchejte a podle chuti ještě poupravte. Možná bude třeba salát lehce dosolit, případně do něj přidat cukr. A můžete se pustit do přípravy chlebíčků.

Pochoutkový salát

Pochoutkový salát je na první pohled velmi podobný salátu vlašskému. Pravdou ale je, že se v některých zásadních věcech liší.

Pochoutkový salát se bude na chlebíčkách vyjímat. Zdroj: Shutterstock

V první řadě si najemno nakrájejte 25 gramů cibule, vložte ji do sítka a prolijte ji vroucí vodou. Díky tomu cibule mírně změkne a také se tím zmírní její pálivost. Cibuli nechte okapat a dejte ji do čisté mísy. Přidejte k ní 400 gramů na nudličky nakrájeného šunkového salámu a 180 gramů na drobné kostičky nasekaných sterilovaných okurek. Cibuli, salám a okurky promíchejte s 300 gramy majonézy, 1 lžicí hořčice, 1 lžicí octu a 50 gramy sterilovaného hrášku. V závěru pochoutkový salát ještě dochuťte solí, pepřem, cukrem a také worcestrovou omáčkou. Pochoutkový salát podávejte na chlebíčkách, jednohubkách anebo jen tak s rozpečeným pečivem.

Gothaj salát

Gothaj salát je oproti vlašskému a pochoutkovému salátu o něco lehčí, neboť neobsahuje majonézu. Na přípravu je ale zase trochu náročnější. Je totiž třeba na něj uvařit zálivku.

Do hrnce nalijte pět velkých lžic octu. Ocet mírně osolte, opepřete, přidejte do něj 1 lžíci sójové omáčky a také několik nakládaných chilli papriček v závislosti na tom, jak moc pálivé máte jídlo rádi. Do hrnce přijde i 1 lžíce hořčice, 1 bobkový list a asi 5 kuliček nového koření. Přilijte 100 mililitrů vody a 100 gramů pasírovaných rajčat. Podle chuti ještě zálivku dochuťte cukrem a nechte ji zhruba 10 minut na středním plameni svařit. Po deseti minutách do hrnce přidejte 1 větší najemno nakrájenou cibuli a vařte další 2 minuty. Zálivku nechte zcela vychladit.

400 gramů salámu gothaj nakrájejte na tenké nudličky, ze zálivky vylovte bobkový list a nové koření a vmíchejte ji do gothaje. Takto připravený salát uložte do chladničky a podávejte jej druhý den s čerstvým pečivem.