Poctivý vepřový guláš (nejen) pro opravdové chlapy

Uvařit klasický hovězí guláš může vyjít i na několik dlouhých hodin, neboť u hovězího často trvá, než pořádně změkne. Zato vepřové maso je hotové podstatně rychleji a v guláši přesto skvěle chutná. Víte, jak udělat dokonalý vepřový guláš, kterým nikdo nepohrdne?

Guláš patří mezi Čechy k těm vůbec nejoblíbenějším pokrmům. Pravidelně se připravuje z hovězího či vepřového masa, to se dá ale nahradit i například houbami. Nejtypičtější je ale varianta s hovězím masem. Jeho vaření má ale jednu poměrně velkou nevýhodu, kterou je délka přípravy. Aby bylo hovězí maso krásně měkké a takřka se rozpadalo, mělo by se vařit ideálně 2 až 3 hodiny. V časovém presu se tedy vyplatí vsadit spíše na vepřové maso, které si k dostatečnému změknutí žádá zhruba o polovinu času méně než maso hovězí.

Guláš a jeho historie

Guláš se v Česku připravuje už tolik let, že jsou někteří přesvědčeni o tom, že jde o pokrm českého původu. Do Česka se ale dostal z Maďarska, kde je považován za jeden z národních pokrmů. Jenže ani z Maďarska tak docela nepochází. Původem je z Turecka. Měl ale docela jinou podobu, než jak jej známe dnes. A byli to právě Maďaři, kdo do guláše začali přidávat mletou papriku, která mu dodala dokonalou chuť a učinila z něj populární jídlo, které se rozšířilo do celého světa.

Guláš pochází z Turecka, až Maďaři do něj ale začali přidávat mletou papriku. Zdroj: AS Food studio/Shutterstock.com

Maso na guláš

Rozhodnete-li se pro vepřový guláš, můžete jej připravit z několika druhů vepřového. Dost možná nejlahodnější bude guláš v případě, kdy jej uvaříte z kýty, která je velmi libová a pochutnají si na něm i vybíravější jedinci. Pokud vám ale nevadí tučnější maso, sáhněte po krkovici. Díky tomu, že má větší obsah tuku, u ní méně hrozí, že se v průběhu vaření vysuší. Použít můžete také vepřovou plec.

Vepřový guláš

Na podrobný postup se podívejte ve videu:

V první řadě si připravte maso a zeleninu. 500 gramů vepřové kýty nakrájejte na větší kostky, 3 větší cibule pokrájejte najemno a prolisujte si také 2 stroužky česneku. Do hrnce dejte 30 gramů sádla a orestujte na něm cibuli. Pak do hrnce přidejte maso a ze všech stran ho osmažte, aby se zatáhlo. Po mase do hrnce poputuje 1/2 lžičky majoránky, prolisovaný česnek, 10 kuliček pepře, 1/3 lžičky kmínu a 1/2 lžičky soli. Všechno zalijte asi 3 lžícemi masového vývaru. Takto maso vařte na mírném ohni, dokud se vývar nevypaří. Postup zopakujte ještě zhruba třikrát. Díky tomu se cibule rozvaří a nebude následně nutné vývar tolik zahušťovat.

Když se i na po čtvrté vývar odpaří, zasypte maso 1 větší lžicí mleté papriky. Pokud máte rádi ostřejší guláš, použijte papriku pálivou. Přilijte do hrnce 1/2 litru vývaru, 700 mililitrů vody a guláš vařte do doby, dokud nebude maso měkké. Na závěr můžete ještě guláš případně zahustit jíškou. Hotový guláš podávejte s knedlíkem anebo třeba jen s kouskem čerstvého chleba.