Smíte sníst podruhé rozmražené maso? Co vám hrozí, když ho sníte?

Jak by se mělo maso správně rozmrazit a je vhodné ho konzumovat po případném druhém zmražení? Možná si říkáte, proč by ne?! Ale názory se různí. Je důležité, jak bylo maso rozmražené a na jak dlouho.

Zdroje: ask.usda.gov, www.healthline.com

Maso lze rozmrazit několika způsoby

Rozmražení masa lze provést několika způsoby, nejobvyklejší jsou tyto tři. Pomalu maso rozmrazíte v ledničce. Dalším o něco rychlejším způsobem je nechat jej pod studenou tekoucí vodou, anebo ho můžete skutečně rychle rozmrazit v mikrovlnce. Rychlost rozmrazování záleží nejen na teplotě, které je kus masa vystaven, ale také velikosti zmraženého balíčku. V ledničce může balíček povolovat den či dva a maso by mělo být tepelně zpracováno během následujících třech dní. Pod studenou vodou rozmrzne maso rychleji, podobně jako v mikrovlnce. Pak byste však s jeho zpracováním neměli otálet a použít jej okamžitě.

Maso zamražené ve vakuu snadno rozmrazíme ve studené vodě. Zdroj: Eppersimons / Shutterstock.com

Rozmražené maso je lepší hned zpracovat

Proč je rychlé použití masa důležité? Maso vystavené pokojové teplotě se začne kazit. Pomalu, ale jistě se vněm začnou množit bakterie, které jsou příčinou nejen nepříjemného zápachu, ale také slizovitého povrchu, který je typický pro starší uzeniny. Ať už rozmrazujete maso jakkoli, zbavte se hlavně vody či krve, která začne páchnout a kazit se poměrně rychle.

Rozmražení a opětovné zmražení masa

Pokud necháte maso rozmražené moc dlouho či v příliš teplém prostředí, jeho kvalita jednoduše degraduje. Chlad jej již nechrání před zdraví škodlivými mikroorganismy, a proto se nedoporučuje, takové maso konzumovat, i když ho důkladně tepelně zpracujete. Masa rozmrazovaná v ledničce a rychle zmražená podruhé by měla být kvalitativně lepší, a proto vhodná i ke konzumaci po druhém zmražení.

Maso rozmražené v lednici můžete bez obav znovu zmrazit. Zdroj: FotoCuisinette / Shutterstock.com

Na teplotě zpracování masa záleží

Určitě si říkáte, že pokud maso tepelně zpracujete, nic se neděje. Jenže teplota během vaření, pečení či jiné úpravy nebývá uvnitř masa dostatečně vysoká po dobu nezbytnou k tomu, aby se zlikvidovala škodlivé bakterie. Vnitřní teplota masa by během tepelné úpravy měla dosahovat alespoň 65 stupňů u jehněčího, králíka a vepřového. 75 stupňů je doporučená teplota pro drůbeží a hovězí masa, a to i když jsou mletá. Nesnězené zbytky masa by měl být uskladněny v ledničce ideálně do dvou hodin.

Proč je konzumace rozmraženého masa problém?

Proč tolik starosti o to, jak maso rozmrazovat či tepelně zpracovávat? Bakterie, které můžeme na i v mase najít, mohou být zdrojem značných zdravotních problémů. Vepřové může obsahovat parazita svalovce stočeného, hovězí E.coli, jehněčí stafylokoky či salmonelu a drůbeží různé další bakterie jako Clostridium perfringens či Campylobacter. I když takový výčet může znít hrůzostrašně, není důvod se obávat. Stačí rozmrazování i vaření dobře naplánovat a nepodcenit kvalitní tepelné zpracování.

Maso bychom měli rozmrazovat co nejšetrněji. A hlavne jej včas a dobře tepelně zpracovat. Zdroj: nito / Shutterstock.com