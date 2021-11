Podvodnice: Nejlevnější cukroví našich babiček. Jednoduché a vynikající

Vánoce jsou za dveřmi a právě začal advent. Je tedy nejvyšší čas začít pomýšlet na pečení cukroví. Máme pro vás tip na velmi snadné, ale křehké a nadýchané cukroví, které se rozpývá na jazyku.

Podvodnice si zamilujete. Jde o cukroví, které kyne pod vodou. Je křehké a sladké díky moučkovému cukru. Navíc se skládá jen z několika ingrediencí. Ideální je ho nechat pár dní uležet, tudíž si ho neplánujte na poslední chvíli.

Podovodnice jsou jedním z nejstarších českých vánočních cukroví, proto by vám na stole rozhodně neměly chybět. Navíc jsou tak snadné, že je zvládne každý a můžete tak do jejich přípravy zapojit i děti.

Podvodnice můžete připravit na slano i sladko

Pokud neholdujete sladkému cukroví, můžete si připravit podvodnici i na slano. A to tak, že ji před pečením potřete vajíčkem a posypete solí, kmínem, sezamem nebo třeba sušenými bylinkami.

Nejdůležitější je zpracovat těsto ručně, aby bylo hladké. Pak se z něj udělá koule, ponoří se do hrnce se studenou vodou a dá se do chladu. Nechá se asi třičtvrtě hodinku kynout. Když se začne zvětšovat, prskat a odlepuje se ode dna, vyndejte ho. Těsto se nesmí rozmočit. Nechte okapat, otřete dlaněmi a zpracovávejte na pomoučeném válu.

Vytvarujte šátečky nebo rohlíčky a naplňte je

Pokud se rozhodnete pro sladkou variantu, můžete vytvořit například šátečky nebo rohlíčky a naplnit je třeba ořechovou, tvarohovou, makovou nebo povidlovou náplní. Sice je to pracné a musíte být velmi pečliví, ale výsledek bude stát za to, uvidíte!

Nyní si pojďme podívat na to, jak se podvodnice připravují krok po kroku.

Těsto zpracovávejte ručně Zdroj: Marko Poplasen / Shutterstock.com

Podvodnice

Suroviny:

400 g hladké mouky

300 g změklého másla

špetka soli

30 g čerstvého droždí pokojové teploty

6–8 lžic plnotučného mléka

moučkový cukr na obalení

Postup:

Nejprve si uděláme kvásek. Důležitá je teplota droždí, je zapotřebí, abychom jej nebrali přímo z lednice, ale aby mělo pokojovou teplotu. Rozdrobíme ho do mísy, přidáme lžíci moučkového cukru a 4 lžíce hladké mouky a 2 lžíce teplého mléka, zamícháme dotekuta a dáme pod utěrkou vykynout na teplé místo. Poté smícháme rukama v míse s hladkou moukou, do které jsme vmíchali špetku soli, a máslem. Přidáváme po lžicích mléko, dokud se nám vše nespojí do hladkého těsta.

Z těsta vyválíme kouli, kterou dáme kynout do hrnce nebo mísy se studenou vodou, těsto musí být ponořené. Nádobu necháme 45 minut, ale klidně i přes noc, za oknem. Během kynutí těsto kontrolujeme, občas je třeba jej nadzvednout ode dna. Když začne plavat a praskat, vyndáme jej. Těsto pak rukama otřeme od přebytečné vody a na pomoučené ploše rozválíme. Vykrajujeme tvary dle chuti a pečeme dozlatova 5–15 minut v troubě předehřáté na 180 °C. Hned po upečení obalujeme v moučkovém cukru. Z těsta můžete vykrajovat různé tvary, případně vyrábět plněné šátečky nebo trojhránky.

Na vánoční podvodnice podle Laďky Něrgešové se podívejte ve videu:

Zdroj: www.neplechanaplechu.cz, www.i60.cz, www.novinky.cz