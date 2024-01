Cibulačku, tedy polévku, jejíž hlavní ingrediencí je právě cibule, vařily už naše prababičky. Není divu, šlo o levnou a snadno dosažitelnou možnost, jak předložit rodině teplé jídlo – třeba s kouskem chleba. My si ji ale můžeme připravit také v její poněkud slavnostnější variantě.

Základ této polévky je vždy stejný. Jde samozřejmě o cibuli, na které nebudeme příliš šetřit, a pak také o koření, z nichž ve většině receptů nechybí tymián. V tomto se shodují recepty na cibulačku prakticky napříč celu Evropou. Pak jsou tady ale také nejrůznější obměny a vylepšení. Mistry v této disciplíně jsou Francouzi, jejichž recept představil uznávaný kuchař Zdeněk Pohlreich.

Cibulačku můžete uvařit také podle youtubového receptu od Cuketka.cz:

Jako opravdoví Francouzi

Budete-li si chtít připravit pravou francouzskou cibulačku, budete potřebovat nejen plotýnku sporáku, ale také rozehřátou troubu. Na co? To se dozvíte v následujících řádcích. První činností, která na vás bude při přípravě vynikající polévky čekat, je samozřejmě příprava veškerých ingrediencí. Na pochoutku pro čtyři strávníky byste měli mít k dispozici 4 větší cibule, 100 ml šumivého vína, 600 ml drůbežího vývaru, máslo, bagetu, plátkový a strouhaný sýr, tymián, pažitku a olivový olej, sůl a pepř. Připraveno? Pusťme se do práce.

Jednodušší to být nemůže

Nejprve si samozřejmě oloupeme a nakrájíme cibuli. Pak si v kastrůlku necháme rozehřát přibližně dvě lžíce másla, na nichž následně jemně osolenou a opepřenou cibuli osmažíme dozlatova a necháme chvíli mimo plamen nebo elektrickou plotýnku svému osudu. Až poté přidáme připravený drůbeží vývar a abychom dostáli pověsti Francouzů jako milovníků dobrého vína, které dokáží zakomponovat do každého pokrmu, přidáme také deci toho šumivého. Nezapomeneme na tři snítky tymiánu a necháme důkladně provařit.

Cibule je vynikající a navíc zdravá - třeba pro plíce

Ještě není konec...

I když by se mohlo zdát, že je vaření vlastně u konce, dáme si práci ještě se zdokonalením celého díla. Na pánvi si na olivovém oleji osmažíme plátky bagety, které se nám budou vzápětí hodit v dalším kroku. Jakmile bude polévka uvařená, nalijeme ji do misek podle jednotlivých porcí. Navrch položíme zmiňovaný plátek bagety, překryjeme plátkem sýra a navíc ještě posypeme sýrem strouhaným, který v další fázi přípravy vytvoří dokonalou krustu. Zdeněk Pohlreich doporučuje sýr Gruyère.

Zapékat polévku? Proč ne

Takto připravené misky vložíme na pár minut do rozehřáté trouby, kde se sýr brzy rozteče a získá zlatavou barvu. V tu chvíli máme hotovo. Pak už stačí jen dokonalé dílo posypat najemno nakrájenou pažitkou a servírovat na stůl. Strávníky určitě nebudeme muset volat dvakrát, všichni přijdou sami za vůní cibulačky.

