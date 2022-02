Nakládaný hermelín podle Pohlreicha: Genialita tkví ve správném koření

Nakládaný hermelín je úžasnou pochoutkou k pivu nebo k vínu a mezi lidmi se těší velké oblibě. Je k dostání jak v hospodách a restauracích, tak také v obchodech. Nejlépe ale pochopitelně chutná ten doma připravený. Tedy alespoň v případě, je-li správně naložený. Víte, jak udělat ten nejlepší nakládaný hermelín a jakých chyb se při nakládání vyvarovat?

Přestože se s ním nejčastěji setkáváme na jídelním lístku v nejrůznějších hospodách a restauracích, stále častěji se do jeho přípravy pouštějí lidé v pohodlí domova. A není se čemu divit. Nakládání hermelínu je zábavnou činností, za kterou už po pár dnech dostanete navíc úžasnou odměnu v podobě neodolatelně chutného naloženého plísňového sýru. Bohužel se ale poměrně často stává, že je sýr příliš překořeněný, anebo se velmi rychle kazí. Na co si dát pozor?

Jak nakládat hermelín

Ať už jde o zavařování či nakládání, vždy je nutné pracovat s dokonale čistými sklenicemi. Jakákoliv nečistota v zavařovacích nádobách může totiž způsobit, že bude obsah velmi rychle napaden nejrůznějšími bakteriemi nebo plísněmi. Ještě předtím, než se tedy vrhnete na plnění, sklenice i s víčkem důkladně omyjte a nechte je následně ještě vyvařit v hrnci s horkou vodou. Poté je vyndejte a nechte oschnout. Případně je utřete utěrkou, ale jen takovou, která je skutečně čistá.

A čisté by měly být i všechny ingredience, které máte v plánu k hermelínu do sklenice přidat. Cibuli, česnek, feferonky nebo chilli papričky dobře očistěte a důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a zároveň je také papírovou utěrkou osušte.

Sklenice při nakládání hermelínu musí být dokonale čisté. Zdroj: Orehova / Shutterstock.com

Časté chyby při nakládání hermelínu

Aby se hermelín rychle nekazil, je důležité, aby byl zcela ponořený pod hladinou oleje. Stejně tak by ale měly zůstat ponořené i všechny další suroviny. Na nakládání hermelínu můžete použít slunečnicový, olivový i řepkový olej, přičemž nejlepší chuť mu dodá olej slunečnicový. Ze zdravotního hlediska je ale vhodnější použít řepkový nebo olivový olej.

Je naprosto nežádoucí, aby při nakládání v oleji zůstaly vzduchové bublinky. Jakmile tedy obsah sklenice olejem zalijete, jemně sklenicí bouchněte o kuchyňskou linku. Díky tomu se všechny bubliny uvolní a na hladině se rozplynou.

A v neposlední řadě je třeba zmínit, jak nakládaný hermelín skladovat. Prvních 24 hodin po naložení jej uchovávejte při pokojové teplotě a čas od času se sklenicemi zatřepte, aby se promíchaly chutě. Poté sýry přesuňte do chladničky nebo do sklepa. V ideálním případě je začněte konzumovat zhruba po týdnu, kdy hermelín natáhne všechny chutě. Naložený hermelín ve správných podmínkách vydrží i dva měsíce.

Nakládaný hermelín podle Zdeňka Pohlreicha

Hermelín naložte i do menších nádob, abyste ho mohli jíst postupně. Zdroj: Autor josefkubes / Shutterstock.com

Někdo má rád spoustu koření, pravdou ale zůstává, že ta nejlepší chuť nakládaného hermelínu vynikne jen v kombinaci s několika málo dalšími ingrediencemi. Přesvědčte se sami.

Budete potřebovat:

2 hermelíny

1/2 litru oleje

1 větší cibuli

2 stroužky česneku

1 červenou papriku (může být i ostrá)

sůl

pepř

Postup:

V první řadě si nakrájíme hermelín na trojúhelníčky. Cibuli očistíme a nakrájíme ji na silnější kolečka. Oloupaný česnek nasekáme najemno a papriku na malé kostičky. Na dno zavařovací sklenice dáme pár koleček cibule, na ni přijde několik kousků hermelínu, poté trocha česneku a papriky. Obsah sklenice zlehka osolíme, opepříme a zalijeme olejem. Takto postupujeme do doby, než spotřebujeme všechny ingredience. Uzavřené sklenice ponecháme na 24 hodin při pokojové teplotě a poté je přesuneme do chladničky či do sklepa. Sýr podáváme nejdříve po týdnu. Dobrou chuť!