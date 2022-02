Pohlreichova špenátová polévka: Pokud také milujete česnek, je právě pro vás

Studené únorové počasí láká k vaření lahodných polévek, které nás dobře zasytí a zároveň skvěle zahřejí. Přestože mezi takové polévky bezesporu patří silný hovězí vývar, stále větší část lidí dává přednost jemným krémovým polévkám. Dýňová, brokolicová či rajčatová patří mezi absolutní klasiky, dejte ale protentokrát přednost špenátu a nechte se okouzlit jeho úžasnou chutí. Špenátovou polévku podle Zdeňka Pohlreicha si zamiluje každý.

Krémové polévky jsou v posledních letech absolutním hitem. Nejčastěji se připravují z dýní, mrkve, rajčat, anebo brokolice. Neméně lahodná krémová polévka je ale také ze špenátu, přičemž právě na tuto variantu se tak nějak pozapomíná a připravuje se jen zřídkakdy. To je ale velká škoda. Kromě toho, že špenátová polévka oplývá lahodnou chutí, je také oproti jiným krémům mnohonásobně rychleji hotová. Na rozdíl například od zmíněné dýně či mrkve je totiž špenát bleskurychle uvařený.

Špenátový krém z čerstvého špenátu

Při přípravě špenátové polévky se nejčastěji pracuje se špenátovým protlakem. Ten má totiž ještě tu výhodu, že je již rozmělněný na pyré a polévka se pak ve finále nemusí vůbec mixovat. Jeho kvalita bývá převážně dobrá. Jediným úskalím je to, že špenátový protlak většinou obsahuje poměrně velké množství vody. Pokud se tedy rozhodnete pro přípravu špenátové polévky, sáhněte raději po celých mražených špenátových listech anebo v ideálním případě po čerstvém špenátu. Rozdíl v chuti polévky pak poznáte hned.

Do krémových polévek se skvěle hodí krutony. Zdroj: Shutterstock

Krutony pečené v troubě

Do spousty krémových polévek se skvěle hodí krutony, které jemné polévce dodají křupavost. Můžete si je koupit v obchodě, ale nejlépe pochopitelně chutnají ty podomácku vyrobené. Na jejich přípravu vám postačí dva rohlíky nebo čtyři plátky toustového chleba. Pečivo nakrájené na malé kostičky vložte do trouby vyhřáté na 160 stupňů a nechte péct do zhnědnutí. Pokud vám ale klasické krutony nejsou úplně po chuti, zkuste si je vylepšit.

Nakrájené pečivo promíchejte v míse s asi dvěma lžícemi olivového oleje, lehce je opepřete a posypte zhruba hrstí nastrouhaného tvrdého sýra. Přemístěte z mísy krutony na plech a dejte je péct na 160 stupňů na cca 5 minut.

Špenátová polévka podle Zdeňka Pohlreicha

Špenátovou polévku můžete ozdobit vařeným vejcem. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 lžíci másla

2 šalotky

1/2 lžíce mouky

2 stroužky česneku

1 balení čerstvého praného listového špenátu

500 ml zeleninového vývaru

100 g smetany ke šlehání

sůl

pepř

Postup:

Šalotky si nakrájíme najemno a necháme je zesklovatět v hrnci na lžíci másla. Dno hrnce pak zaprášíme moukou a necháme vytvořit světlou jíšku. Jíšku zalijeme zeleninovým vývarem a do něj následně prolisujeme dva stroužky česneku. Listy špenátu překrájíme na menší kousky a vhodíme je do hrnce. Polévku osolíme a opepříme, přidáme smetanu a necháme všechno společně asi tak pět minut povařit. Nakonec polévku tyčovým mixérem rozmixujeme, případně ještě dochutíme a podáváme.

TIP: Na talíři můžete polévku kromě krutonů dozdobit ještě například zastřeným vejcem nebo půlkou vejce uvařeného natvrdo. Vejce si totiž se špenátem skvěle rozumí.