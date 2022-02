Poctivá Pohlreichova zelňačka s klobásou: Skvělá proti nemocem a špatné náladě

Únorové počasí s sebou sice už přináší poměrně teplejší dny, stále se k němu ale pojí chladné večery. Právě ty si vyloženě žádají přípravu nějaké lahodné husté polévky, která zahřeje tělo a pohladí po duši. Zapomeňte na nejrůznější zeleninové krémy a připravte si poctivou zelnou polévku s klobásou podle receptu Zdeňka Pohlreicha. Je úžasně chutná, vydatná a díky zelí také zdravá.

Snad není nic lepšího, než si v chladných večerech nadělit k večeři lahodnou polévku. Možností je hned několik. Někdo dává přednost klasickým zeleninovým krémům z brokolice, dýně nebo rajčat. Jiní zase nepohrdnou čočkovou či hrachovou polévkou. Všechny jsou bezpochyby nesmírně chutné, ale taková poctivá zelňačka je v mnohém jistě překoná. Kromě toho, že skvěle chutná, je totiž plná i zdraví prospěšných látek, které nás v zimě ochrání před nejrůznějšími nemocemi.

Zelí je elixírem zdraví. Zdroj: profimedia.cz

Zelí a jeho vliv na zdraví

Zelí bývá právem považováno za superpotravinu a je označováno jako elixír zdraví. Je bohatým zdrojem vitamínu C, který podporuje obranyschopnost lidského organismu, a tak se jeho konzumace obzvlášť hodí na jaře a na podzim, kdy mají lidé oslabenou imunitu. Zelí obsahuje i velké množství vlákniny, díky čemuž napomáhá k přirozené detoxikaci těla. V zelí lze najít také nezanedbatelné množství síry. Konzumace potravin s obsahem síry přispívá k udržení zdravě vypadající pleti a také k posilování vlasů a nehtů.

Když je pak zelí ještě navíc kysané, je napěchováno probiotiky, která příznivě ovlivňují střevní mikroflóru. Kromě dalších zdraví prospěšných látek, vitamínů a minerálů se v kysaném zelí nachází také draslík. Ten snižuje krevní tlak a působí jako prevence před vznikem kardiovaskulárních onemocnění. Zelí, ať už kysané nebo čerstvé, by tedy měl do svého jídelníčku zařadit skutečně každý, kdo se chce těšit dobrému zdraví.

Úžasná zelňačka s klobásou podle Zdeňka Pohlreicha

Zelné polévce dodá říz pikantní uzenina. Zdroj: Shutterstock.com / Oksana Shufrych

Budete potřebovat:

1/2 kg kysaného zelí

1 kvalitní měkkou klobásu (můžete ji nahradit i uzeným masem)

1,5 litru drůbežího vývaru

1/2 velké cibule

1 lžíce mleté sladké papriky

1/2 lžičky mletého kmínu

150 g smetany ke šlehání

2 lžíce hladké mouky

2 lžíce másla

2 brambory

sůl

pepř

Postup:

Ve velkém hrnci si rozehřejeme dvě lžíce másla a na něm necháme zezlátnout nahrubo nakrájenou cibuli. Do hrnce přidáme také kmín a mletou červenou papriku. Všechno promícháme a necháme koření krásně rozvonět. Ne však dlouho. Pokud by se totiž paprika připálila, polévka by byla hořká.

Jakmile koření krásně voní, zasypeme jej dvěma lžícemi hladké mouky. Tu v hrnci rozmícháme tak, aby v ní byla všechna cibule obalená. Poté do hrnce přilijeme vývar a za stálého míchání polévku přivedeme k varu. Osolíme ji, opepříme a přidáme do ní také zelí, které jsme si předem překrájeli. Polévku opět zamícháme a necháme ji chvíli vařit.

Mezitím si připravíme brambory. Brambory je nutné vařit zvlášť, v kyselé polévce by se totiž neuvařily úplně doměkka. Uvaříme si je tedy v jiném hrnci v osolené vodě. Když jsou měkké, přidáme je do polévky a společně s nimi i nakrájenou klobásu. Do hrnce nalijeme nakonec smetanu, necháme všechno společně asi 2 minutky povařit a můžeme podávat. Dobrou chuť!