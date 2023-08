Dětské slzičky: Nádherná bezúdržbová pokojovka, kterou zná jen málokdo

Chcete si do domácnosti přilákat štěstí? Pořiďte si dětské slzičky! Tato pokojová rostlina je i ideálním dárkem a její pěstování je naprostá hračka.

Pokud chcete udělat radost sami sobě nebo někomu, koho máte rádi, pořiďte si pokojovku, která bude nejen zajímavou dekorací každého interiéru, ale dokonce k vám přitáhne štěstí, klid a pohodu. S oblibou ji pěstovaly už naše babičky, a dokonce ji nazývaly domácím štěstím.

Původem pochází z oblasti Středomoří, kde se pěstuje jako půdopokryvná rostlinka na záhonech s letničkami, a často plní i funkci trávníku. Bonusem je ovšem nespočet drobných a křehkých lístků. Přesto je u nás především květinou, kterou je vhodné pěstovat jako pokojovou rostlinu.

Více o pěstování pokojovky s názvem dětské slzičky, se dozvíte i z tohoto videa:

Dětské slzičky alias domácí štěstí

Helxine Soleirolii zpravidla dorůstá do výšky až 25 cm. Hustě se rozrůstá a má zajímavé rozvětvené načervenalé stonky. Vyrůstají z nich droboučké originální světle zelené listy. Jsou oválného tvaru a mají lesklý povrch. Rostlina je zajímavá i svými drobnými bílými květy.

Hodí se jako závěsná rostlina do všech interiérů nebo se dobře pěstuje jako přenosná balkonovka v truhlíku či nádobách. Počítejte s tím, že vyžaduje ke svému zdárnému růstu dost světla, ale pozor na přímé sluneční paprsky. Dobře zvládne polostín.

Helxine Soleirolie se rychle rozrůstá. Zdroj: shutterstock.com

Dětské slzičky milují teplo

Teplota v okolí této rostliny by nikdy ve vegetačním období neměla klesnout pod 20 °C. V zimě se snadno nižším teplotám přizpůsobí a snese i pokles na 10 °C. Proto ji s klidem lze umístit na severní okno či na chodbu nebo do koupelny.

Jakou zvolit zeminu

Tato rostlina prospívá ve výživné a humózní půdě, která by měla být kypřejší. V případě, že by se substrát sesedl, rostlině by se přestalo dařit. Proto pravidelně půdu v květníku nakypřujte a také ji vzhledem k jejímu růstu přesazujete.

Dětské slzičky a zálivka

Pokud chcete mít tuto rostlinu stále krásnou, neopomínejte ji dodávat pravidelnou zálivku především v období její vegetace. Jedná se o čas zhruba od dubna do listopadu. K zalévání používejte nejlépe měkkou vodou, mějte na paměti, že rostlině nevyhovuje chlór, proto nechte vodu z kohoutku nějaký čas vždy odstát. Substrát by také neměl nikdy zcela vyschnout, okamžitě by se to projevilo na listech, které by začaly žloutnout a postupně opadávat.

Dětské slzičky potřebují stejně jako jiné rostliny také stálý přísun výživných látek. Zdroj: shutterstock.com

Nezapomeňte ani na řádnou dávku živin

Dětské slzičky potřebují stejně jako jiné rostliny také stálý přísun výživných látek. Stačí používat běžné hnojivo na pokojové rostliny, a to každé dva týdny během vegetace. V zimě hnojení omezte, stejně tak zálivku. V tuto dobu bude dostačující hnojení přibližně jednou za měsíc s poloviční dávkou hnojiva. Díky tomu se na jaře dočkáte kvalitnějšího a rychlejšího růstu.

