Chcete v česku neokoukaný a výtečný pokrm? Vyzkoušejte bubble and squeak. Je velice oblíbený v Británii a není divu. Je to velice rychlý a chutný recept, na který potřebujete jen zbytky surovin, které pravděpodobně již máte doma. Podívejte.

Máte chuť na v Česku neokoukané jídlo? Britská kuchyně sice není tou nejvyhlášenější, co se týče slavných a proslulých kuchyní světa, ale tento pokrm vám ji možná trochu přiblíží. Svou popularitu si získal především svou jednoduchostí a levností, jelikož budete potřebovat zbytky, které jste možná neměli šanci zpracovat.

Navíc se jedná o ingredience, které má v kuchyni skoro každý. Brambory, šunka, slanina, cibule a zelí. Možná byste nevěřili, jak výtečný pokrm se dá z těchto běžných surovin vytvořit.

Video recept na bubble and squeak najdete na Youtube kanále Kitchen Sanctuary:

Bubble and squeak

Jako první budete potřebovat polovinu střední hlávky zelí. Tu omyjte, opravdu důkladně očistěte a nakrájejte na proužky. Poté si vezměte 1 větší cibuli a nakrájejte ji na kolečka. Nyní si vezměte 3 plátky slaniny a kus vařené šunky a nakrájejte je na kostičky.

Nyní přijdou na řadu brambory. Tato část je v podstatě na vás, jelikož je můžete udělat na jakýkoliv způsob. Nejčastěji se dělá malá porce buď šťouchaných, uvařených nebo opečených brambor. Záleží, jestli máte radši, když jsou brambory křupavé či nikoliv.

Britský pokrm bubble and squeak je jednoduchý, levný, a hlavně z dostupných surovin, které již pravděpodobně máte doma.

Během toho, co se vám budou dělat brambory, přijde na řadu opět zelí. Proužky zelí dejte do hrnce, a následně je zalijte menším množstvím vody. Vařte, dokud vám zelí hezky nezměkne. Mělo by to trvat maximálně 5 minut, takže se od hrnce moc nevzdalujte. Vodu následně slijte.

Máte hotovo

Slaninu a cibuli společně smažte na pánvi. Smažte zhruba 5 minut, dokud vám cibule nezměkne. Poté přidejte a rovněž osmahněte šunku. Do pánve pak přidejte lžíci másla a vmíchejte uvařené zelí společně s bramborami.

Nakonec přidejte něco, co důkladně okoření chuť vašeho pokrmu. Většinou se přidává půl lžičky mleté papriky a poté klasika sůl a pepř. Pokud ale máte nějaké oblíbené koření, nebojte se jím pokrm lehce ozvláštnit.

Opékejte, dokud vše z jedné strany nezhnědne, pak otočte na druhou stranu a opět vyčkejte, než bude váš pokrm z druhé strany stejně zbarvený. A máte hotovo. Můžete podávat na stůl.

Zdroje: www.allrecipes.com, www.kitchensanctuary.com